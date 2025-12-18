Los alumnos del IES Esteban Manuel de Villegas inician trabajos de mantenimiento en el Paseo San Julián de Nájera - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 alumnos del ciclo formativo de Grado Medio en Técnico en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural del Instituto IES Esteban Manuel de Villegas han comenzado los trabajos de desbroce, mantenimiento y limpieza del Paseo San Julián, en Nájera.

Estas labores se desarrollan como parte de su formación práctica y están orientadas a la mejora y conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de nuestra ciudad. Los trabajos se retomarán tras las fiestas navideñas, dando continuidad a una actuación que busca mantener el paseo en condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y respeto medioambiental.

Desde el Ayuntamiento de Nájera se pone en valor la importancia de este tipo de actuaciones, que contribuyen no solo al cuidado del entorno urbano-natural, sino también a la formación práctica del alumnado, permitiéndoles aplicar sobre el terreno los conocimientos adquiridos en el aula.

Además, estas labores favorecen la prevención de riesgos, la conservación de la biodiversidad y la mejora del paisaje, reforzando el compromiso municipal con la sostenibilidad y el mantenimiento de los espacios públicos.

El Ayuntamiento agradece la implicación del centro educativo, del profesorado y del alumnado participante, destacando la colaboración entre administraciones y centros formativos como una herramienta fundamental para la mejora del entorno y la concienciación ambiental.