Álvaro Arguedas Gutiérrez, del Colegio Maristas, campeón de la XVII Olimpiada Española de Economía en La Rioja - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Arguedas Gutiérrez, del Colegio San José (Maristas), es el campeón de la XVII Olimpiada de Economía de La Rioja, en la que han competido 73 estudiantes de Enseñanzas Medias.

En segundo y tercer puesto han quedado clasificados Ahmed Draktni, del IES la Laboral, y Cristina Egido Martínez, del IES Delhuyar. El cuarto puesto es para Ayah Mohamed Said Abdelmoneim Fathi, del IES Comercio, y Rodrigo Medrano Royo, del IES Delhuyar.

Los tres primeros clasificados participarán en la XVII Olimpiada Española de Economía (Fase nacional) que se celebrará los días 17 al 19 de junio de 2026 en la Facultad de Ciencias de la Economía y de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos.

En el acto de entrega de premios han participado Marian Martínez Calvo, vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Miguel Ángel Fernández Torroba, viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Luis Blanco Pascual, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, y Jorge Pelegrín Borondo, delegado de la Rectora para el impulso de Alianzas Corporativas y Mecenazgo.

La fase local de la XVII Olimpiada Española de Economía está organizada por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja, el Colegio de Economistas de La Rioja, y la Consejería de Educación y Empleo del Gobierno de La Rioja; y cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Navarra.

La Olimpiada Española de Economía es un concurso de carácter académico y educativo, que se inicia con una fase local y que culmina en la celebración de una única prueba a nivel nacional.

Uno de los objetivos que persigue la Universidad de La Rioja con la celebración y participación en la Olimpiada Española de Economía es estimular el estudio de la economía de la empresa entre los jóvenes riojanos que cursan Bachillerato, proporcionando herramientas, habilidades y conocimientos a las futuras generaciones y a la sociedad en general en el ámbito económico y financiero.

En el curso 2024-2025 los ganadores fueron David Craciun Tat, alumno del IES Sagasta, Nicolás Pablo Gil García, del Colegio Jesuitas, y Luisa Rafaela Sánchez Olave, del IES Sagasta, respectivamente.