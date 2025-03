Amigos de la Tierra alerta de "tres incendios en menos de un año" en la empresa Asider, y avanza denuncia ante Fiscalía

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra de La Rioja ha alertado este domingo que la empresa Asider "ha sufrido ya tres incendios en menos de un año", tras el fuego que, a primera hora de esta mañana, se ha declarado en el patio de esta planta de reciclaje en Casalarreina.

Los servicios de emergencia que están actuando en el incendio han señalado hace unos minutos que se ha controlado la situación, aunque la extinción del fuego -visible, indican estos mismos medios, en varios kilómetros por la columna de humo que está provocando- podría aún demorarse varias horas.

Desde el colectivo ecologista recuerdan que "denunciamos el 8 de junio de 2022 ante el Servicio de Industria del Gobierno de La Rioja la importante acumulación de residuos en esta empresa con el consiguiente incumplimiento del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales".

"Como ya denunciamos el 31 de julio de 2024 -añaden-, Asider no cuenta con la preceptiva Autorización Ambiental Integrada, para esta actividad", una denuncia a la que el Gobierno de La Rioja contestó que que "las instalaciones correspondientes al centro de almacenamiento y tratamiento de residuos no peligrosos cuyo titular es Asider Environment, S.L. no disponen de Autorización Ambiental Integrada".

Y se sumaba a esta respuesta que "el expediente de referencia, relativo a la solicitud de Autorización Ambiental Integrada fue resuelto mediante la denegación de la concesión de la Autorización Ambiental Integrada, poniendo fin al procedimiento, y acordando el archivo de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha, al recibirse informe urbanístico negativo".

Así, Amigos de la Tierra indica que "hasta la fecha no se ha tramitado ninguna autorización, salvo una licencia ambiental municipal transitoria, lo cual es lamentable, y más, viendo el repetitivo incumplimiento de la normativa que tiene como consecuencia los reiterados incendios que padece esta planta".

También señalan que denunciaron el 25 de julio de 2024 ante el SEPRONA y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente la situación de la empresa, "pidiendo el cierre inmediato, la retirada de los residuos almacenados y la imposición de una sanción dado que se trata de una infracción muy grave".

"La respuesta de SEPRONA y de la Consejería es el silencio. Dada la incapacidad de ambas instituciones para solucionar este problema, recurrimos a la Fiscalía, debido a la gravedad de los hechos denunciados", finalizan adelantando desde el colectivo.