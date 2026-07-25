Amigos de la Tierra reclama restaurar la Yasa de Bardaje tras la apertura de expediente por movimientos de tierras

Yasa del Bardaje - AMIGOS DE LA TIERRA

LOGROÑO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha reclamado la restauración de la Yasa de Bardaje tras la apertura de un expediente sancionador, por parte del Ayuntamiento de Calahorra, por movimientos de tierras.

En nota de prensa, Amigos de la Tierra ha valorado la actuación del Ayuntamiento de Calahorra tras la denuncia presentada por esta entidad, el pasado mes de mayo, por los movimientos y vertidos de tierras realizados en la Yasa de Bardaje.

En su resolución, el Consistorio requiere a la empresa a solicitar la licencia preceptiva "para la legalización de los trabajos realizados consistentes en movimientos de tierras", además de incoar el correspondiente expediente sancionador por la infracción urbanística.

Amigos de la Tierra ha advertido de que "una sanción económica, por sí sola, no repara el daño causado sobre un espacio natural ni garantiza que no vuelva a producirse".

Por ello, ha reclamado al Ayuntamiento de Calahorra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro "que actúen con la máxima firmeza para asegurar que la empresa responsable restaure íntegramente la zona afectada".

"Es imprescindible recuperar la morfología natural de la yasa, restaurar la vegetación eliminada y devolver este espacio a unas condiciones lo más próximas posible a su estado original", ha señalado.

Ha explicado que las yasas son elementos fundamentales del paisaje riojano y cumplen una función esencial en la regulación natural de las aguas, la conservación de la biodiversidad y la prevención de inundaciones.

"Su degradación supone una pérdida ambiental que trasciende el ámbito local y afecta al conjunto del territorio", ha resaltado.

Por eso, ha valorado la apertura de un expediente sancionador por los movimientos de tierras denunciados, pero ha insistido en que la prioridad debe ser recuperar el espacio natural y evitar que los daños continúen, porque "no se trata una actividad que se pueda legalizar".

La resolución municipal, ha indicado, "confirma la existencia de movimientos de tierras ejecutados sin la preceptiva licencia urbanística y acuerda requerir a la empresa responsable para que solicite los permisos necesarios y legalice las actuaciones realizadas".

Asimismo, advierte de que, en caso de incumplir dicho requerimiento, podrán imponerse multas coercitivas de hasta 2.000 euros, sin perjuicio de las demás actuaciones que procedan.

También da traslado de la resolución a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la Demarcación de Carreteras del Estado para que actúen en el ámbito de sus competencias.

Sin embargo, ha añadido, "el viernes pasado se seguían produciendo el relleno con las graves consecuencias que puede tener para el medio ambiente, las personas y las infraestructuras".

En cualquier caso, ha puesto el acento en que "no es una actividad que se pueda legalizar, dado que los cauces torrenciales no se pueden rellenar con tierras".

La denuncia presentada por Amigos de la Tierra La Rioja advertía de que los vertidos de tierras estaban afectando a una yasa o cauce torrencial, eliminando parte de la vegetación de ribera, especialmente tamarices, y modificando la sección del cauce.

"Estas actuaciones reducen su capacidad para evacuar las aguas de escorrentía y pueden aumentar el riesgo de erosión e inundaciones durante episodios de lluvias intensas", ha relatado.

Para Amigos de la Tierra "la apertura de un expediente sancionador es un paso importante, pero no puede ser el punto final de este procedimiento".