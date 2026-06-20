Amigos de la Tierra La Rioja advierte de pérdida de arbolado urbano en Alfaro y pide un cambio en la política ambiental

Una veintena de Alamos blancos (Populus alba) talados en julio de 2025 porque supuestamente afectaban a una canalización de aguas residuales. - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha vuelto a alertar "sobre la política de eliminación de arbolado que se viene desarrollando en Alfaro el año pasado en el parking situado junto al IES Gonzalo de Berceo y ahora en La Florida".

Así, detalla en un comunicado que "una veintena de álamos blancos (Populus alba), talados en julio de 2025 porque supuestamente afectaban a una canalización de aguas residuales, no han sido repuestos en ningún lugar". Una situación, recuerdan, que "denunciamos públicamente por segunda vez".

"Lejos de observarse un cambio de rumbo -reseñan-, seguimos comprobando cómo la respuesta predominante ante cualquier incidencia relacionada con el arbolado urbano es la tala de ejemplares, mientras continúan sin conocerse planes claros para conservar y aumentar la masa arbórea del municipio".

Amigos de la Tierra La Rioja entiende que "la seguridad ciudadana debe estar garantizada cuando existan riesgos acreditados para las personas", sin embargo, "la gestión responsable del arbolado no puede limitarse a la eliminación de árboles".

Requiere, aseguran desde el colectivo ecologista, "mantenimiento preventivo, seguimiento técnico y transparencia sobre las actuaciones realizadas y sus efectos en el patrimonio verde de la ciudad".

"Nos preocupa especialmente que la ciudadanía desconozca cuántos árboles se han eliminado en los últimos años, cuántos se han repuesto o si Alfaro está ganando o perdiendo cobertura arbórea", señalan.

Los árboles urbanos "son esenciales para combatir las altas temperaturas, mejorar la calidad del aire, favorecer la biodiversidad y hacer más habitables nuestros espacios públicos".

Además, esta dinámica "resulta difícil de conciliar con los objetivos del Reglamento (UE) 2024/1991 sobre la restauración de la naturaleza, que reconoce la importancia de los ecosistemas urbanos, incluidos parques, jardines y calles arboladas, y promueve el aumento de los espacios verdes y de la cobertura arbórea en las ciudades como herramienta para mejorar la biodiversidad, reducir el efecto isla de calor y reforzar la adaptación al cambio climático".

Desde Amigos de la Tierra La Rioja "solicitamos al Ayuntamiento que reconsidere su política medioambiental". "Aunque somos conscientes de que en algunos casos puede ser necesario retirar ejemplares por motivos de seguridad o estado fitosanitario, estas actuaciones deben ir acompañadas de medidas de compensación y restauración ambiental", dicen.

Por otro lado, apuntan que "hemos conocido a través de los medios de comunicación que el Ayuntamiento plantea un proyecto de restitución de árboles en La Florida", añadiendo que "valoramos positivamente cualquier iniciativa orientada a recuperar el arbolado, pero por el momento desconocemos los detalles de esta actuación, el número de ejemplares previstos, las especies elegidas, los plazos de ejecución o si permitirá compensar adecuadamente la pérdida de árboles de los últimos años".

Amigos de la Tierra La Rioja espera que "este anuncio se traduzca en un compromiso real y verificable con la recuperación del patrimonio natural de Alfaro y que se complemente con nuevas plantaciones en otras zonas del municipio, especialmente en espacios vinculados a la ribera del Alhama".

"Alfaro necesita una política ambiental basada en la conservación, la restauración y el incremento de sus espacios verdes. Frente a la pérdida continuada de árboles, es momento de apostar por más naturaleza, más sombra y una mejor adaptación del municipio a los retos del cambio climático", finalizan.