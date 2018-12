Publicado 16/12/2018 19:00:36 CET

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja rechaza "una política hidráulica basada en trasvases". Como no podía ser de otra forma, explican desde la asociación en una nota de prensa, "el PP ha vuelto a agitar la bandera del agua. Ahora su líder Pablo Casado quiere llevar al Congreso un Pacto sobre el agua que recupere la figura de los trasvases".

"En La Rioja, al PP no le parece mala idea, no esperamos otra cosa dado que al PP de La Rioja no le preocupa el medio natural de nuestra región".

Amigos de la Tierra La Rioja considera "inaceptable que se propongan trasvases y más en el escenario en el cual nos encontramos. Le estamos viendo al cambio climático su verdadera cara, con una sensible disminución de las precipitaciones en el conjunto de España".

Por ello, "creemos que la política hidráulica a nivel nacional se debe basar en: Reutilización de las aguas residuales para otros usos.

Empleo de técnicas para disminuir el consumo de agua por parte de la agricultura. Deslinde inmediato de todos cursos fluviales del país y estudios de inundaciones y asimismo se deberá considerar como no urbanizable para cualquier construcción de edificaciones tanto urbanas como no urbanas, las zonas inundables".

Además, se deben "incrementar las reservas fluviales pero garantizar su conservación. Eliminar la figura de obras de emergencia. Es inaceptable que se realicen sin exposiciones públicas y no analizando adecuadamente los impactos sobre el medio natural".

"Cualquier Plan Hidrológico o Plan Nacional sobre Agua que no contemple lo anterior será rechazado por Amigos de la Tierra La Rioja y será denunciado donde corresponda", finalizan en su comunicado.