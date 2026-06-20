Amor Misericordioso (Alfaro), IES Escultor Daniel y Bruno Estefanía ganan el VI Concurso 'Experimenta en casa' de la UR

El Colegio Amor Misericordioso (Alfaro), el IES Escultor Daniel y Bruno Estefanía, de 8 años, ganadores del VI Concurso 'Experimenta en casa' de vídeos de divulgación científica - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Amor Misericordioso (Alfaro), en la categoría de 'Centros de Infantil y Primaria'; el IES Escultor Daniel (Logroño), en la categoría de 'Enseñanzas Medias'; y Bruno Estefanía Algarra (Villamediana de Iregua, 8 años), en la de Público General, han obtenido los primeros premios del VI Concurso 'Experimenta en casa', certamen de vídeos de divulgación científica organizado por el Gobierno regional y la Universidad de La Rioja.

En segundo lugar, han quedado el C.E.I.P. D. Eladio del Campo Íñiguez (Murillo de Rio Leza), el Colegio Sagrado Corazón (Logroño) y Jorge Caro León (Logroño, 8 años), en sus respectivas categorías. Los premios a la participación han sido para el C.E.I.P. José Ortega Valderrama (Pradejón) y el Colegio Alcaste (Nalda).

El Premio Inclusión ha sido para el Grupo Asprodema (Nájera), mientras que el Premio Senior ha recaído en el Centro de día de personas mayores dependientes de Fuenmayor.

La final del certamen se ha celebrado este sábado, 20 de junio, en el Aula Magna del Edificio Quintiliano de la UR. En total, se han presentado 163 vídeos: 129 competían en la modalidad de 'Centros de enseñanza' de La Rioja (23 en la categoría 'Infantil y Primaria' y 106 en la de 'Enseñanzas Medias' -ESO, Bachillerato y FP Grado Medio-) y otros 34 en la de Público General.

Para participar era necesario realizar un experimento científico sencillo, en casa o en el aula, y enviar un vídeo breve (como máximo de 2 minutos) explicándolo.

Los grupos universitarios de divulgación científica 'Vaya Elementos' y 'Vaya Profes' formado por estudiantes y jóvenes investigadores de la Universidad de La Rioja, se encargaron de la preselección de los finalistas, que han presentado sus trabajos en la ceremonia celebrada hoy.

De entre ellos, los ganadores han sido elegidos por el jurado, compuesto por el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional del Gobierno de La Rioja, Miguel Ángel Fernández Torroba; el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca; y los investigadores de la UR Beatriz Robredo, Jorge Lorenzo y Alberto Magreñán, con el apoyo de la Unidad de Cultura Científica.

MODALIDAD 'CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA RIOJA'.

En la categoría de Infantil y Primaria, el primer premio ha sido para el experimento 'Sensor de ruido y calma para un aula diversa' (5º de Primaria del C.P.E.I.P.S. Amor Misericordioso de Alfaro) y el segundo premio para 'La tormenta' (1º de Primaria del C.E.I.P. D. Eladio del Campo Íñiguez, de Murillo de Río Leza). El premio a la participación ha sido para el C.E.I.P. José Ortega Valderrama (Pradejón).

En la categoría de Enseñanzas Medias, el primer premio ha recaído en el trabajo 'Cianotipia: la fotografía sin cámara' (2º de ESO del IES Escultor Daniel) y el segundo premio ha sido para 'Tornado en acción. Presión y movimiento de fluidos' (2º de ESO del C.P.E.I.P.S. Sagrado Corazón de Logroño). El premio a la participación ha correspondido al Colegio Alcaste (Nalda).

En la categoría de premios generales de esta modalidad, el niño de 8 años Bruno Estefanía Algarra ha obtenido el primer premio con su experimento 'La sublimación', mientras que el segundo ha sido para Jorge Caro León, también de 8 años, por su trabajo 'ElectroDANCE'.

En esta sexta edición se han inaugurado dos nuevas categorías: el premio Inclusión, que ha sido para el Grupo Asprodema (Nájera) por 'La Fluorescencia oculta de las plantas', y el Premio Senior, otorgado ex aequo a los trabajos 'Los vasos comunicantes' y 'El truco del Faquir', realizados por personas mayores del Centro de día de Fuenmayor.

MENCIONES DE HONOR.

El jurado ha otorgado menciones de honor a los participantes más jóvenes: Muriel Bueno Gutiérrez (3 años), Adrián Bañares Fontecha (4 años) y Gorka García Peñalva (4 años).

También se ha reconocido el fomento de la ciencia en FP a los centros C.P.E.I.P.S. Los Boscos e I.E.S. La Laboral, así como el especial cuidado puesto en sus trabajos al I.E.S. Comercio y al C.P.E.I.P.S. Santa Teresa.

Otras menciones han recaído en Mario y Claudia Ruiz Ceniceros (por su trabajo Cohete espacial) y en María y Daniel Torroba (por el vídeo ¿Qué cenamos?).

Los ganadores de cada categoría han recibido como premio un vale para material escolar valorado en 200 euros (primeros premios) o en 100 euros (segundos premios, premios a la participación y Premios Senior e Inclusión).

El Concurso 'Experimenta en casa' forma parte del proyecto 'Ciencia la Rioja', promovido por El Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja, para acercar la Ciencia a los ciudadanos de manera lúdica y participativa.

Cuenta con el apoyo de la Unidad de Cultura Científica de la UR y de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.