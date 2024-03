Hermoso de Mendoza deja la Portavocía del Grupo del PSOE en Logroño y abandona su acta de concejal

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha anunciado este lunes que deja tanto su puesto al frente del Grupo como su acta de concejal en el Consistorio de la capital riojana, en un abandono "definitivo por ahora" ya que "toca otra etapa" ante "el sentimiento de cambio" surgido en la formación.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa, arropado por buena parte de los ediles del Grupo del PSOE, aludiendo a la "situación política creada desde el 1 de marzo", momento en el que, como ha recordado, "la secretaria general del Partido Socialista en La Rioja, Concha Andreu, me manifestó su deseo de que diera un paso atrás y dejase la Portavocía del Grupo Municipal Socialista", para que ese puesto fuese asumido por la ahora concejala y secretaria de Organización del PSOE riojano María Marrodán.

Una decisión que, como ha defendido, "tiene que tomar la Comisión Ejecutiva Local, como bien saben, se reunió el pasado sábado", a la que asistieron "casi al completo" todos sus miembros "y ahí, de forma mayoritaria, uno de los elementos que surgió era respaldar esa necesidad de cambio, de sustitución del portavoz, quizás dijeron no era el momento, quizás no son las formas, pero sí que hay esa voluntad de cambio".

"En vista de esta situación, es decir, la solicitud de la secretaria general del Partido Socialista y en vista de lo que pudimos observar en la Comisión Ejecutiva Local, pongo a disposición del Partido Socialista el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y, al mismo tiempo, en fechas próximas dejaré el acta de concejal del Ayuntamiento del Logroño. Por lo tanto, pongo punto y aparte, punto y final, a esta etapa política que para mí han sido cinco años", ha adelantado Hermoso de Mendoza.

Buena parte de su comparecencia la ha destinado a los agradecimientos, que ha dirigido, en primer lugar, "al Partido Socialista que, en el año 2018, me dio la oportunidad como militante de base de competir democráticamente en unas elecciones abiertas a los militantes y simpatizantes en un deseo de apertura del partido a la sociedad".

Unas primarias que le valieron "ser el candidato del Partido Socialista a las elecciones del 2019", una apuesta "que fue bien, conseguimos ganar y después ganar la Alcaldía para el Partido Socialista". Especialmente, ha citado a "dos personas que facilitaron y posibilitaron este cambio, el anterior secretario general del PSOE, Francisco Ocón, y la que en aquel entonces era vicesecretaria de Organización del partido, Nuria del Río".

"Para ellos mi agradecimiento, mi reconocimiento a toda aquella Comisión Ejecutiva Regional que consideraba necesario que el Partido Socialista se abriera a la sociedad e incorporara voces, sensibilidades, maneras diferentes también de hacer que enriquecieran el núcleo central de un partido como el PSOE", ha abundado.

Hermoso de Mendoza se ha referido también "a todos aquellos socialistas de buena fe, de corazón que me han acompañado en estos cuatro años como alcalde y posteriormente como responsable de la oposición, muchos de ellos afrontando responsabilidades en una de las situaciones más comprometidas para esta ciudad y para este país que hemos ido la pandemia".

Un 'gracias' que ha trasladado igualmente "también a muchos que, sin serlo, ayudaron al Partido Socialista desde su independencia de juicio y de criterio para hacer de este partido un partido mucho más grande", ya que, en sus palabras, "muchos de ellos dejaron al margen sus carreras profesionales para venir y aportar lo mejor de sí, sus competencias, todo su saber hacer, y creo que enriquecieron esta tarea".

Además, ha tenido del mismo modo palabras de reconocimiento "para todos los alcaldes anteriores del Ayuntamiento de Logroño que siempre han tenido una palabra de cariño y de afecto, todos, Cuca Gamarra, Julio Revuelta, José Luis Bermejo".

"Y en especial, por supuesto -ha añadido-, a Tomás Santos y a Manuel Sainz que siempre, siempre, en los buenos y en los malos momentos han tenido una palabra de cariño y de afecto para conmigo, me han acompañado, me han permitido pasear con ellos, me han enseñado la historia también de esta ciudad y quería tener para ellos también unas palabras de mucho cariño".

Tras dedicar también palabras de agradecimiento a los medios de comunicación, a los que ha reconocido "el trato que han tenido para conmigo y para con el equipo, un trato siempre respetuoso, educado, amable, por momentos cordial", ha apuntado que "en este escenario político de tanto ruido, de tanto frentismo, de tanta crispación, son muy importantes para poner el acento en lo que verdaderamente importa, la ciudadanía, en este caso de Logroño, y hacerlo con, mediando, interpretando, dando sentido, interpretación, inteligencia a lo que nosotros decimos y controlando la acción política como hacen".

"No sé si lo hemos conseguido, no sé si lo he conseguido o no, pero en estos cinco años para mí defender al Partido Socialista, defender la socialdemocracia implica un estilo de hacer política respetuoso, educado y siempre intentando entender lo que en el otro lado los diferentes grupos políticos manifiestan, porque siempre tienen buena parte de la razón", ha reseñado Hermoso de Mendoza.

Algo a lo que ha sumado que "yo he aprendido mucho de lo que me han podido también enseñar los otros grupos políticos que han estado en el Consistorio en la anterior etapa y en ésta, y creo que ese espíritu que llevó al Partido Socialista a obtener 202 escaños en su momento, siendo la casa amplia de todos, sin frentismo, sin sectarismo, con educación, con un deseo de modernidad, es lo que siempre me ha inspirado y siempre me ha guiado, es donde yo me encuentro más cómodo o a gusto".

"Lo he intentado, sé que habré cometido errores, pido disculpas por ello a toda la ciudadanía de Logroño, pero creo que el trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy ha sido un trabajo serio, honesto, comprometido en un periodo de a veces mucha dificultad. Así que gracias a todos, nos iremos viendo en las calles de Logroño", se ha despedido el hasta ahora portavoz.

Y, ante la pregunta de si se trata de una retirada definitiva de la política, ha señalado que "sí, yo ahora pongo punto y aparte, aunque nunca sabe, la vida es larga y aún me considero joven, pero sí, ahora toca otra etapa, creo que lo que se desea es ese cambio y esa renovación y daré paso a otra etapa diferente".

Sobre su posible sucesor en la Concejalía, ha dicho que "hay un sentimiento de cambio y creo que sí que es necesario poner ese punto de aparte y creo que también hay otros compañeros que pueden incorporarse a esas funciones y llevar a cabo las adicciones de la Concejalía de mejor forma de lo que yo podría".

Y, en el caso concreto de las funciones como portavoz, Hermoso de Mendoza ha subrayado que "hay mucha gente que puede hacerlo bien, supongo que será la Comisión Ejecutiva Local la que tenga que tomar sus decisiones", si bien ha recordado que "en la actualidad tenemos un portavoz adjunto como es Iván Reinares que creo que es una persona tremendamente competente y capaz de llevar a cabo las tareas de la Portavocía".