AMP.- Logroño plantea suspender licencias de apartamentos y vivendas turísticas por un año para "su mejor regulación"

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño suspenderá la concesión de nuevas licencias para apartamentos y viviendas turísticas en toda la ciudad por espacio de un año para, como ha asegurado este miércoles el alcalde Conrado Escobar, alcanzar "el equilibrio entre convivencia y usos turísticos sostenibles" y alcanzar en este tipo "una mejor regulación".

Esta propuesta, ha avanzado Escobar, se llevará este jueves al pleno ordinario del Ayuntamiento logroñés, donde espera "contar con el consenso" de la Corporación. La medida se aplicará a las nuevas licencias, mientras que las 46 que en este momento están pendientes "se analizarán una a una" para ver su viabilidad.

Con unos datos que indican que en Logroño hay aproximadamente 850 viviendas de uso turístico, de las que 265 se ubican en el Casco Antiguo, el primer edil ha abogado por "la conveniencia de plantear una regulación clara, que no prohibición, de todas estas fórmulas turísticas", ya se verá "de qué forma, si mediante una modificación del Plan General o con una ordenanza específica".

Escobar ha afirmado que "desde el Gobierno municipal apostamos por un modelo turístico sostenible y de calidad, que contribuya al desarrollo económico y la dinamización de nuestra ciudad, pero que al mismo tiempo asegure un equilibrio con la convivencia y la habitabilidad para las logroñesas y logroñeses".

Según ha explicado el alcalde, "es necesario que analicemos las diferentes medidas a adoptar para lograr ese equilibrio entre los beneficios derivados del turismo a nivel económico o de empleo, la preservación de nuestro entorno, el bienestar para los habitantes de la ciudad y las necesidades de nuestros residentes en materia de vivienda".

HABITABILIDAD.

En este sentido, el alcalde ha recordado que, en marzo de 2024, el Ejecutivo municipal impulsó un plan destinado a mejorar la habitabilidad del Casco Antiguo, entre cuyas medidas destaca el fomento de la vivienda en la zona.

Como ha asegurado, "somos conscientes de la gran preocupación existente en toda España por el acceso a la vivienda, y desde el Ayuntamiento de Logroño hemos diseñado un innovador Plan Municipal de Vivienda, basado en fórmulas para gestionar el patrimonio municipal, que nos ha permitido ya poner en marcha 214 viviendas, la mitad de ellas de protección oficial".

"Y vamos a continuar con un nuevo lote de licitaciones para otras 200. Además, activaremos tres parcelas de propiedad municipal para promover el alquiler protegido, más de 100 viviendas en total", ha detallado el alcalde.

Ha añadido que, "en paralelo, para seguir dando respuesta a esa necesidad de vivienda en nuestra ciudad, hemos fomentado el desarrollo de los ámbitos sujetos a reforma interior (PERIs), la revisión del Plan General Municipal y la activación, tras años de bloqueo, de la principal bolsa de suelo disponible en la ciudad, el Sector Ramblasque".

"Todas estas actuaciones nos van a permitir poner a disposición de los logroñeses y logroñesas un importante número de viviendas en los próximos años, muchas de ellas protegidas, para atender esta demanda social tantas veces reiterada de acceso a una vivienda digna, a un coste asequible y con la máxima calidad de vida", ha concluido Escobar.