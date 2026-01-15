Ampliado hasta el 4 de febrero el plazo para presentar los justificantes de las 'Chiquibecas' de julio

LOGROÑO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha ampliado, hasta el 4 de febrero, el plazo para presentar los justificantes de las ayudas económicas para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, correspondiente al mes de julio de 2025.

El plazo inicial finalizó el pasado lunes, 12 de enero, pero dado que varios beneficiarios no presentaron el documento justificativo, el Consistorio ha ampliado el período en 15 días laborables, tal y como estipulan las bases de este programa de ayudas.

Si en este plazo adicional el beneficiario no presenta el justificante indicado (bien de forma presencial a través del servicio 010 como de forma digital mediante la sede electrónica del Ayuntamiento) perderá el derecho a la ayuda.

La Junta de Gobierno Local adjudicó el 23 de diciembre la concesión definitiva de 696 ayudas por una cuantía total de 155.860 euros.

Con estas ayudas económicas, que oscilan entre los 200 y los 260 euros, se apoya a las familias usuarias de guarderías en el mes de julio de 2025, dado que la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil solo abarca el curso escolar (de septiembre a junio).