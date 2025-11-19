Ampliado el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos hasta el 1 de diciembre

Junta de Portavoces del Parlamento de La Rioja - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento ha decidido ampliar el plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja hasta el 1 de diciembre.

Tal y como ha informado la Cámara riojana, la decisión se ha tomado una vez oído el parecer de la Junta de Portavoces. De este modo, el plazo se amplía hasta el próximo 1 de diciembre a las 12.00 horas del mediodía.

El pasado jueves, 13 de noviembre, tuvo lugar el debate en Pleno de las enmiendas a la totalidad presentadas por tres grupos parlamentarios (PSOE, Vox y Podemos-IU) tanto a la Ley de Presupuestos como a la de Medidas Fiscales y fueron rechazadas por el PP.

De este modo, se pasaba al momento de presentación de enmiendas parciales hasta el debate en pleno.