Amplio programa para descubrir espacios naturales y cielos nocturnos, este fin de semana con 'Pasea La Rioja'

El Gobierno de La Rioja ofrece un amplio programa de actividades para descubrir espacios naturales y cielos nocturnos riojanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha diseñado para este fin de semana un amplio programa de actividades de 'Pasea La Rioja'.

Una iniciativa que invita a descubrir el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la comunidad a través de experiencias interpretativas gratuitas dirigidas a todos los públicos.

La programación comenzará este viernes, día 17, con la actividad 'Naturaleza ante tus ojos' una propuesta que pone en valor el Área Recreativa del Achichuelo, en el Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

Acompañados por el equipo de guías intérpretes, los participantes descubrirán la riqueza natural que alberga este emblemático enclave a través de una experiencia de interpretación ambiental.

Además, todas las propuestas se desarrollarán en horarios y localizaciones especialmente adecuados para disfrutar del entorno natural durante la época estival.

De manera complementaria, tendrá lugar 'Mójate por Cebollera', un paseo interpretativo por el entorno del Achichuelo dirigido a público familiar. Los participantes asumirán diferentes roles -como hidrólogas, microbiólogos, botánicas, visitantes o habitantes del territorio- para conocer la cuenca del río Iregua, la fauna ligada a sus aguas, los bosques del Parque y las claves de su gestión sostenible.

También el viernes tendrá lugar en Leza de Río Leza una nueva cita de 'Noches Estrelladas' con el espectáculo 'Noche de Star Mirando', de la compañía Teatro PAI. Esta propuesta combina divulgación científica, astronomía, teatro y narración oral en una experiencia que incluirá observación del cielo a simple vista y mediante prismáticos y telescopios.

El sábado, día 18, la programación continuará con otra nueva edición de 'Noches Estrelladas', esta vez en Grávalos, dentro del Destino Turístico Starlight Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama.

La Agrupación Astronómica de La Rioja guiará una observación del cielo nocturno para descubrir las principales constelaciones, conocer los mitos y leyendas asociados al firmamento y observar planetas, la luna y otros objetos celestes.

Como complemento a la actividad, la jornada incluirá una charla divulgativa sobre murciélagos y un paseo interpretativo guiado por el biólogo Luis Martínez-Zaporta para conocer estos mamíferos mediante la observación y escucha directa.

El domingo 19, se desarrollará el paseo interpretativo 'Ra, camino de agua', una ruta hasta las Cascadas de Puente Ra, uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Natural de la Sierra de Cebollera. A lo largo del recorrido, los participantes caminarán junto al río Ra, descubriendo el origen de sus aguas, la biodiversidad que alberga este ecosistema fluvial y el importante papel que desempeña en el Parque Natural.

La programación de este fin de semana concluirá con la actividad familiar 'Mini ruta interpretativa: un paseo entre cigüeñas', en la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro.

La propuesta comenzará con una visita guiada al Centro de Interpretación para conocer la importancia del bosque de ribera como hábitat para numerosas especies y comprender la estrecha relación entre este espacio natural protegido y la presencia de la cigüeña blanca.

Posteriormente, los participantes recorrerán el casco urbano de Alfaro para observar una de las colonias de cigüeña blanca más numerosas de Europa y conocer de cerca sus hábitos.

Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren reserva previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web https://pasea.larioja.org/actividades. Para consultar más información, está disponible el teléfono 608 339 319, de lunes a viernes y de 9 a 14 horas, y el correo electrónico pasealarioja@larioja.org