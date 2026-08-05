Andrés García Cerdán y Almudena Sánchez intervienen este jueves en #agostoclandestino

LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andrés García Cerdán y Almudena Sánchez presentarán sus últimos cuadernos clandestinos: Bristol de Andrés García Cerdán y Suspenso en matemáticas de Almudena Sánchez. El acto será presentado por la poeta (y novelista) Sonia San Román. Además todos los asistentes se llevarán, de manera gratuita, un ejemplar de cada uno de los libros. Será este jueves, a las 19,00 horas, en el IRJ.

La poesía de Almudena Sánchez, estrenada con 'Gramática de mi madre', aborda el lenguaje como una cuestión indecible que se convierte en amor y conflicto constante, explorando la compleja tensión irresoluble que define el vínculo entre madre e hija. Sus versos, que transitan por paisajes cada vez más áridos y desolados, retratan con una óptica desornamentada y directa la brecha existencial y el sufrimiento que acarrea esa relación.

La autora recurre al poema como la forma más fragmentaria, más sutil y más abstracta para decir lo inexpresable, liberándose de ataduras para escribir desnuda y sin tapujos sobre aquello que le revuelve el cuerpo. Su lenguaje poético se mueve entre lo onírico y lo gráfico, construyendo imágenes que te paran el pulso y transmiten una belleza catastrófica, todo ello con una intensidad y una verdad que convierte la lectura en una experiencia que se bebe. La poesía de Sánchez, en definitiva, es un acto de indagación en los silencios y en la propia orfandad sentimental.

La poesía de Andrés García Cerdán se caracteriza por un lenguaje directo y una mirada crítica que no busca evadirse de la realidad, sino adentrarse en el lodo de los acontecimientos. Su obra, premiada con galardones como el Premio Internacional de Poesía Generación del 27, se mueve entre lo cotidiano y lo reflexivo, con una voz que suena natural y no impostada.

El poeta concibe cada poema como un asalto al lenguaje, una propuesta estética que busca decir el mundo. Su poesía, que transita desde lo personal hasta lo político con un humanismo solidario, ha sido descrita como un acto de resistencia que celebra la cotidianidad y la necesidad de reequilibrar lo injusto, logrando una intensidad emocional que convierte al lector en cómplice de un discurso crítico.

Almudena Sánchez (Andratx, Mallorca, 1985) es escritora y periodista. Ha publicado el libro de relatos 'La acústica de los iglús' (Caballo de Troya, 2016) y la novela 'Fármaco' (Random House, 2021), 'Premi No Llegiu de No Ficció' y finalista del 'Du Premier Roman de Chambéry'. Su penúltimo poemario se titula 'Gramática de mi madre' (La Uña Rota, 2024). Ha sido traducida al inglés, al italiano y al polaco.

Andrés García Cerdán (Fuenteálamo -Albacete-, 1972) es doctor en Literatura por la Universidad de Murcia y profesor de la UCLM. Su obra se mueve entre el ensayo, la teoría de la literatura, la música y la poesía. Como poeta, sus últimos libros son 'Defensa de las excepciones' (Visor, 2018), 'Grunge' 1997-2022 (Reino de Cordelia, 2022), 'Químicamente puro' (Pre-Textos, 2022), 'Equipos de respiración subacuática' (Algaida, 2023) y 'El gran amor' (Visor, 2025).

Como ensayista, es autor de 'La mirada salvaje'. Poética del espejo y el espejismo (Pre-Textos, 2023), 'El árbol del lenguaje. Desde la poesía de Julio Cortázar' (Visor, 2021) y 'La muerte del lenguaje. Para una poética de lo desconocido' (Libros del aire, 2019). Su obra ha sido reconocida con premios internacionales como Generación del 27, San Juan de la Cruz, Francisco Brines, Kutxa Ciudad de Irún, Alegría o Hermanos Argensola.

Ha sido ganador del Premio Amado Alonso 2022 de Crítica Literaria. Es colaborador habitual en medios de difusión cultural y creativa como 'Jot Down', 'Cuadernos Hispanoamericanos', 'Epicuro', 'Quimera', 'Revista Turia', 'Barcarola', 'Altazor', 'Círculo de Poesía', 'El coloquio de los perros' o ABC Cultural. Con la banda 'The Rimbaud Company' ha editado los discos 'Der Traum' (2018), 'Tyson' (2020) y 'El horizonte circular' (2022). En 2025 ha puesto en marcha la gira 'Cancionero químico'. Dirige Oh Poetry! Fest Albacete.

Sonia San Román (Villamediana de Iregua, La Rioja, 1976) es escritora, profesora y crítica literaria. Licenciada en Filología Hispánica y máster en Estudios Avanzados en Humanidades, ha publicado nueve poemarios, entre ellos La barrera del frío (Premio Ateneo Riojano, 2018) y Esa pequeña víbora disfrazada de diosa. Fue finalista del Premio Cosecha Eñe de narrativa en 2015. Es miembro del consejo editorial de Ediciones del 4 de agosto, con quienes colabora en la organización del festival Agosto Clandestino. Ha participado en numerosas antologías tanto en España como en Hispanoamérica. Con frecuencia su obra explora el diálogo con otras disciplinas artísticas.

En 2025 publicó el estudio introductorio de la poesía reunida de Eva Vaz. Una luciérnaga entre el musgo, que acaba de ver la luz, es su primera novela en La Zamarra.