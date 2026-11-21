Andreu alerta de que con un Gobierno de PP y Vox "estaría en riesgo la cobertura sanitaria universal" - PSOE

LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista socialista al Senado por La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado que el próximo 29 de noviembre "está en juego el Estado del bienestar". Y los socialistas "defendemos un Sistema Nacional de Salud público, universal y equitativo frente a unas derechas que conciben la salud como un negocio". Con PP y Vox "estaría en riesgo la cobertura sanitaria universal".

Frente a ello, Andreu ha dicho que con Pedro Sánchez en el gobierno "hemos aprobado la Ley ELA, se ha priorizado la salud mental de la población, hemos impulsado el Plan Veo y, sobre todo, se ha gestionado una pandemia protegiendo al sistema y a la ciudanía".

En la próxima legislatura, el compromiso del PSOE pasa por "seguir reduciendo las listas de espera, consolidando una financiación pública de la sanidad en torno al 7% del PIB, desplegar el Plan Sonríe, reforzando la salud bucodental pública, y por limitar la privatización de la sanidad, estableciendo la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria".

Además, "vamos a impulsar una Ley de Salud Digital". Y, junto a todo esto, "impulsaremos una estrategia integral de salud sexual y reproductiva".

Se trata de "garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos".

Concha Andreu ha alertado de que con un gobierno del PP y Vox "estaría en riesgo la cobertura sanitaria universal". Y es que "ya han avanzado que van a modificar o derogar la Ley de Regulación de la eutanasia y la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".

La derecha, ha dicho Andreu, "vuelve a abrir la puerta a un retroceso en derechos que creíamos consolidados".

La cabeza de lista al Senado ha explicado que "aquí hay dos modelos". El modelo del PSOE "de fortalecer la sanidad pública y que ha dejado entre 2018 y 2026 una inversión en La Rioja de 40 millones de euros en diferentes programas". Y luego está el modelo del PP, modelo "que está desplegando en el Gobierno regional aumentando los recursos para la sanidad privada, unos 40 millones de euros en esta legislatura, y tratando de desmantelar el hospital de Calahorra".