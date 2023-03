Andreu asegura que el Libro Blanco de la Juventud de La Rioja recoge "sus intereses, retos y preocupaciones"

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha presentado el primer Libro Blanco de la Juventud de La Rioja, en un acto público celebrado en el IES Práxedes Mateo Sagasta ante diferentes autoridades, entidades, asociaciones juveniles y personas jóvenes de la región.

La presidenta ha estado acompañada, entre otros, por la profesora de ciencia política Silvia Clavería y el politólogo arnedano, Pablo Simón, que han asistido en representación del equipo de investigación y que ha trabajado junto con el Gobierno regional en todo el proceso de creación de las encuestas, recopilación e interpretación de la información y redacción de la obra.

Junto a ellos ha expuesto el detalle de esta herramienta, la primera fotografía dinámica de las personas jóvenes de la región, en la que se incluye sus inquietudes, formas de pensar, prioridades, intereses, retos y preocupaciones.

Este libro, ha explicado Andreu, "es un punto clave y esencial en el camino que hemos recorrido a lo largo de la presente legislatura en esta tierra, en el ámbito de la Juventud; no existía una fotografía ni una imagen clara y actual de la realidad de la juventud riojana: qué pensáis hoy, cuáles son vuestras inquietudes, vuestras preferencias, vuestros problemas, qué opináis de diferentes cuestiones de la vida y de la sociedad actual...".

"Ahora, justo tras la pandemia COVID-19, tenemos la imagen más actual, dinámica y general de las personas jóvenes riojanas con la que podremos trabajar a fondo y afinar mucho más las políticas y las diferentes decisiones que tomaremos, a partir de ahora desde el Gobierno para acompañaros en vuestro día a día", ha afirmado.

En este sentido, la presidenta ha hecho hincapié en una de las frases que hacen de eje del libro: "Estamos acompañando a las personas jóvenes a un lugar, el futuro, en el que aún no hemos estado; el futuro es un lugar que no sabemos cómo va a ser, y menos aún, viviendo en este presente en constante movimiento y cambio; y por eso, la frase adquiere todo su significado en el sentido de poner a las personas jóvenes en el centro y darles las herramientas, la confianza y el clima más propicio posible para que desarrollen sus fortalezas y se preparen de la mejor manera para la sociedad del futuro, esa de la que no tenemos más conocimiento que el hecho seguro de que va a ser liderada por ellos y ellas".

En su intervención, Andreu ha agradecido el papel y el trabajo de Pablo Simón y su equipo, y ha enmarcado asimismo la publicación de este Libro Blanco "dentro de un trayecto que está devolviendo por fin las políticas de la Juventud de La Rioja al lugar de prioridad e importancia que nunca debería haber abandonado, y que empezó en 2019 con la reactivación de una Dirección General de Juventud olvidada por anteriores gobiernos, la cual, tras la pérdida de casi el 70% de su capacidad económica, en esta legislatura ha visto ampliado en un 103,14% su presupuesto.

Asimismo, y siguiendo en esa línea, ha recordado que, tras 17 años sin actualizarse, "era urgente tener un renovado marco jurídico, eficaz y útil, y lo hemos conseguido con la aprobación de una nueva Ley de Juventud de La Rioja; que es otro paso más dentro de un proceso que ha incluido también la recuperación para la causa del IRJ, con la creación del Espacio Creativo IRJ, como un lugar en esencia por y para las personas jóvenes, donde pueden emprender, estudiar, soñar, crear, etc, o la última convocatoria de subvenciones específicas para nuestras personas jóvenes, y que ha sido la mayor en la última década".

PABLO SIMÓN, COLABORADOR DEL PROYECTO

El acto ha contado con la presencia del politólogo riojano Pablo Simón, que ha estado acompañado por la profesora de ciencia política, Silvia Clavería, y que han asistido en representación del equipo de investigación del Libro Blanco, que lo completan Margarita Torre, Alberto López Ortega y Gema García-Albacete. Ellos y ellas han colaborado de forma activa en todo el proceso de confección y desarrollo de la obra, en la recopilación de la información y trabajo en las diferentes encuestas, realizadas por Sigma Dos, y de la mano con el equipo de la Dirección General de Juventud y el IRJ.

También han estado presentes, por ello, el consejero de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Pedro Uruñuela, y el director general de Juventud, Paco Rivero, que ha moderado además una pequeña tertulia que ha servido para cerrar el acto.

La realización del Libro Blanco de la Juventud de La Rioja ha requerido indagar en los datos previos ya disponibles sobre la población joven riojana, recurrir a una encuesta propia realizada a tal efecto y las aportaciones recibidas del proyecto #G30 Juventud La Rioja y de los foros de conversación que desde el IRJ se han realizado con más de 3.000 jóvenes a lo largo de esta legislatura, sobre temas que han propuesto: violencia de género, futuro de Europa, referentes e influencers, crisis climática, guerra de Ucrania o salud mental, entre otros.

Entre los diferentes resultados arrojados, se indica que las personas jóvenes de La Rioja tienen algunos atributos y aspiraciones muy parecidas a las del resto de España, pero también componentes idiosincráticos que les hace diferenciarse tanto de otros territorios como de sus propias contrapartes adultas. El equipo investigador ha preguntado y trabajado sobre cuestiones como habilidades blandas y recursos, emancipación, educación y actitudes y valores frente a la igualdad entre hombre y mujeres, medio ambiente, orientación sexual, inmigración, feminismo, entre otras cuestiones. También se han tocado otros temas como la cultura, la relación con la política y el territorio o la movilidad social.

A modo conceptual, el libro se asienta sobre teorías como la de sociedad líquida, que filósofos como Bauman han definido para el momento actual, con entornos radicalmente distintos, en los que, tanto de manera personal como profesional, vivimos tiempos de cambios rápidos, profundos y vertiginosos, y en los que, independientemente de lo que estudiemos, la adquisición de habilidades blandas y recursos es más necesaria que nunca.

INNOVACIÓN RESPECTO A ESTUDIOS ANTERIORES

El director general de Juventud, Paco Rivero, ha valorado que "estos hechos, y algunos más que nos vamos a encontrar dentro del Libro Blanco, suponen una gran innovación respecto a otros estudios anteriores de juventud, y que va a permitir, justo después del final de la pandemia, tener una foto actualizada de cómo y en que se diferencian las personas jóvenes de La Rioja respecto a las personas adultas".

Por su parte, el politólogo Pablo Simón ha explicado que no se había hecho antes un estudio así porque "los jóvenes son electorado no muy interesante, y porque en La Rioja las muestras siempre son pequeñas y poco relevantes, por tanto queríamos descender a este nivel de detalle y aprovechar la experiencia adquirida en la realización del Estudio Nacional de Juventud de 2020; con este libro, asimismo", ha añadido, "hemos podido conocer el detalle de los jóvenes de La Rioja, en qué se diferencian a los adultos de la región y también a los jóvenes de otras regiones".

Por su lado, la profesora de ciencia política, Silvia Clavería, ha valorado diferentes aspectos que el libro trata de forma novedosa, como son por ejemplo el uso de las habilidades blandas en las personas jóvenes de La Rioja, "y que cada vez más se demandan en la vida real y profesional, y no se trabajan normalmente en un entorno tan formal como la Escuela; hemos visto aquí cómo no todo el mundo las tiene y cómo inciden en ello cuestiones como la clase social de la persona".

El Gobierno de La Rioja ha editado 250 ejemplares en papel del Libro Blanco de la Juventud, así como 250 pen drives con el Libro en formato digital y que próximamente se va a distribuir entre las entidades de juventud de la región, y estará disponible para su descarga en la página web del IRJ.