Anguiano rinde homenaje a su hija ilustre Sor Petra Naila con un documental sobre su vida - ÓSCAR MARTÍNEZ IBAÑEZ

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio riojano de Anguiano ha rendido homenaje a Sor Petra Naila Rodríguez, Hija Iustre de la localidad riojana desde 1999 y misionera de la Compañía de las Hijas de la Caridad, fallecida el pasado mes de enero en Chile tras dedicar más de seis décadas de su vida al servicio de los más necesitados.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Anguiano, ha contado con la presencia de la alcaldesa, Gemma López Hernáez, así como de numerosos familiares, vecinos y amigos que han querido recordar la figura y el legado de una de las personas más queridas del municipio.

Durante el homenaje se ha proyectado un documental sobre la vida de Sor Petra, realizado por su sobrino, Jesús M.ª Martínez Alesanco, autor de varias publicaciones relacionadas con la historia y el patrimonio de Anguiano. El audiovisual repasa la trayectoria personal y misionera de la religiosa y está disponible en la plataforma YouTube.

Nacida en Anguiano en 1937, Sor Petra creció en el seno de una familia numerosa, compaginando desde muy joven los estudios con las labores del campo. En 1954 ingresó en la Compañía de las Hijas de la Caridad, iniciando una vocación que la llevó a consagrar su vida al cuidado de ancianos, enfermos y personas en situación de vulnerabilidad.

Gran parte de su labor se desarrolló en Chile, país en el que ejerció como misionera durante más de 50 años en localidades como Punta Arenas, Iquique, Tomé y Santiago. Su compromiso con las personas sin hogar y con los mayores fue ampliamente reconocido, hasta el punto de ser distinguida también como Hija Ilustre de la ciudad de Iquique en agradecimiento a su dedicación y servicio a la comunidad.

El emotivo acto concluyó con el reconocimiento de familiares y asistentes, que recordaron con afecto el ejemplo de entrega, solidaridad y compromiso de Sor Petra Naila Rodríguez, cuya figura permanece estrechamente ligada a la historia y a la memoria colectiva de Anguiano.