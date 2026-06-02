Anguiano, Ventrosa y Brieva piden a la CHE que mantenga 'La Retorna' como "monumento de la ingeniería"

Salto de la Retorna - SALVEMOS LA RETORNA

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Anguiano, Ventrosa de la Sierra y Brieva de Cameros piden a la Confederación Hidrográfica del Ebro que mantenga 'La Retorna' como "monumento de la ingeniería" que sigue siendo una infraestructura capaz de generar energía limpia.

Los alcaldes de los tres municipios han ofrecido una rueda de prensa en la que han presentado una campaña para reclamar que se paralice de forma definitiva el procedimiento de demolición abierto.

Defienden la conservación de la presa y de la central como patrimonio industrial, pero también como infraestructura útil para seguir generando energía renovable en el territorio.

La movilización social se produce después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro resolviera, en junio de 2022, el fin de la concesión de La Retorna, tras agotarse el plazo de 75 años otorgado en su día.

La CHE ha requerido, además, a la última concesionaria, Minicentrales Hidroeléctricas de La Rioja -actualmente RPI, Renewable Power International-, la demolición de todo el conjunto para recuperar la continuidad fluvial en una zona incluida en Red Natura 2000.

El alcalde de Ventrosa, Domingo Blanco, ha explicado que se trata de una infraestructura de casi cinco kilómetros de longitud que "ha formado parte del paisaje y de la vida del Alto Najerilla".

Un "monumento de la ingeniería" que produce "energía limpia y sostenible" que, ahora, ha dicho, está "amenazado" cuando "todavía tiene viabilidad".

Los tres municipios piden su protección definitiva como Bien de Interés Cultural. Su autor, el ingeniero riojano Carlos Fernández Casado, está considerado, han explicado, como uno de los proyectistas más importantes del pasado siglo, pionero en diversas técnicas de construcción de puentes.

También piden la licitación de una nueva concesión, durante treinta años más, que permita mantener en servicio una instalación con capacidad para suministrar energía limpia a entre 1.500 y 4.000 hogares, en función de la climatología y el caudal del río.

Eso supone, han dicho, que podría generar luz para abastecer a todos los municipios de las 7 Villas y Anguiano, incluso en verano.

Los tres municipios del Alto Najerilla recogen sus reivindicaciones en un manifiesto y piden el apoyo, con su firma, de la ciudadanía, los colectivos sociales y las organizaciones profesionales, a través de la página www.salvemoslaretorna.org.

Han lanzado además una iniciativa en Change.org para recoger firmas y lograr que esta histórica central siga en pie y generando energía limpia, tal y como proyectó en su día Carlos Fernández Casado.

Entre las entidades que han mostrado su apoyo a la continuidad de La Retorna figuran: la Asociación Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil; el Instituto de la Ingeniería de España; el Foro Agua, Alimentos y Sostenibilidad; el Colegio Oficial de Geólogos de España; la Asociación de Empresas de Energías Renovables, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Rioja y la asociación de defensa del patrimonio riojano Rioxa Nostra.