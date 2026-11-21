LOGROÑO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Educación ha aprobado el acuerdo para mejorar las condiciones económicas y laborales de los equipos directivos de los centros educativos de la rioja. Apoyado por ANPE-RIOJA, STAR y CSIF, contempla mejoras retributivas, medidas para reducir la carga burocrática y compromisos para reforzar el reconocimiento de la función directiva.

Firmado tras la negociación con la Consejería de Educación, el acuerdo para el impulso de medidas de apoyo y reconocimiento profesional de la función directiva e inspectora reconoce la responsabilidad, la dedicación y el trabajo de los equipos directivos de los centros educativos riojanos.

La negociación ha permitido "mejorar la propuesta económica inicial de la Administración y concretar compromisos en distintos ámbitos, con actuaciones, plazos y mecanismos de seguimiento".

SUBIDA DE LOS COMPLEMENTOS DE LOS CARGOS DIRECTIVOS

La medida más directa del acuerdo es el incremento de los complementos específicos de los cargos directivos y de la inspección educativa. Con él, La Rioja deja las últimas posiciones y se sitúa en torno a la media de las comunidades autónomas en la mayoría de los cargos.

Las subidas van del 12 % en las direcciones de los centros al 40 % en las jefaturas de estudios y secretarías, y llegan al 200 % en la dirección de los equipos de orientación, el cargo que partía de más abajo. Se aplicarán de forma progresiva: la mitad en 2027 y el resto en 2028.

COMPROMISOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS

Además de las mejoras retributivas, el acuerdo recoge medidas dirigidas a reducir la carga de trabajo de los equipos directivos y mejorar sus condiciones profesionales:

Reducción de la burocracia: se crea un grupo de trabajo, que se constituirá en febrero de 2027, para analizar y proponer medidas que simplifiquen la gestión de comedores escolares, becas, ayudas de libros y carrera profesional, así como otros procedimientos administrativos. Sus propuestas deberán presentarse antes del 31 de diciembre de 2027.

Mejoras en las sustituciones: se establecerá un sistema que garantice la cobertura de las ausencias de los miembros de los equipos directivos, con la correspondiente reducción de carga lectiva y la contratación del profesorado necesario.

Personal administrativo en los colegios: la Administración impulsará el reconocimiento de esta figura en los centros de infantil y primaria y su estabilización progresiva en las relaciones de puestos de trabajo, en coordinación con Función Pública.

Revisión normativa: se promoverán los cambios necesarios para que los años como director nombrado con carácter extraordinario cuenten para consolidar el complemento específico, se clarificarán las funciones de los distintos cargos directivos y se estudiará la figura del vicedirector en centros de grandes dimensiones.

Departamentos didácticos: se revisarán sus dimensiones y sus horas de dedicación, sin que en ningún caso se reduzca la descarga lectiva actual.

Actividades extraescolares: se elaborarán nuevas instrucciones que aclaren procedimientos, responsabilidades, acompañantes y seguros, y den seguridad jurídica al profesorado. Están previstas para mayo de 2027.

Formación: se refuerza la Escuela de Equipos Directivos con nuevos contenidos. Una comisión paritaria de interpretación y seguimiento, con representación de la Administración y de cada una de las organizaciones sindicales firmantes, velará por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

UN AVANCE IMPORTANTE, PERO TODAVÍA QUEDA CAMINO POR RECORRER

ANPE-RIOJA valora positivamente este acuerdo, ya que es la primera vez que se firma un acuerdo dedicado en exclusiva al papel de los equipos directivos y con mejoras directas para este colectivo. Permite avanzar en el reconocimiento económico y profesional de quienes asumen la responsabilidad de dirigir nuestros centros educativos. La mejora de los complementos y los compromisos adquiridos son un paso adelante necesario y fruto de la negociación sindical.

No obstante, el sindicato es consciente de que todavía queda camino por recorrer para alcanzar un reconocimiento económico y profesional acorde con la responsabilidad, la dedicación, la disponibilidad y la complejidad que exige el desempeño de los distintos cargos directivos. Las reivindicaciones no terminan aquí: las mejoras conseguidas son un avance sobre el que seguir construyendo.

ANPE seguirá defendiendo mejores condiciones para los equipos directivos, reclamará una mayor valoración de sus funciones y vigilará que se cumplan todos los compromisos adquiridos. Reconocer a quienes dirigen los centros educativos es también apostar por una educación pública de mayor calidad.