ANPE destaca que el profesorado "estará en su destino antes del inicio de las clases en septiembre"

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

En la Mesa Sectorial celebrada hoy se ha acordado el calendario de adjudicación de vacantes y sustituciones para el próximo curso escolar y, tal y como recoge el acuerdo que ANPE suscribió para la mejora de las condiciones del personal interino, "el personal docente estará en su destino antes de la incorporación del alumnado".

Además de esta "importante medida, que permitirá un mejor funcionamiento de los centros educativos al inicio del curso escolar, en la Mesa Sectorial celebrada hoy ANPE ha apoyado la regulación de los puestos de especial dificultad, lo que situará a los docentes riojanos en igualdad de condiciones a la hora de concursar".

Esta regulación recogerá la definición de puestos de especial dificultad, que se valorarán con más puntuación para cambiar de puesto de trabajo en el Concurso General de Traslados (CGT), que es el procedimiento nacional para la movilidad laboral de funcionarios.

Esta reivindicación histórica de ANPE, situará a los funcionarios de La Rioja en igualdad de condiciones que los de otras CC.AA, donde ya se disponía de esta catalogación.

Los puestos de especial dificultad serán los que se encuentren adscritos a Centros Rurales Agrupados. Pertenezcan al Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño, atiendan las unidades de educación especial en centros ordinarios, o impartan la jornada completa en Grados Básicos Específicos.

Sean tutores y/o impartan al menos el 80 por ciento su jornada lectiva en Ciclos formativos de Grado Básico; pertenezcan a cualquiera de las secciones que disten al menos a 30 kilómetros de la capital; itineren de cualquier IES a alguna de las secciones adscritas al mismo: o pertenezcan a un centro de menores o a unidades educativas en establecimientos penitenciarios, o que estén ubicados en aulas hospitalarias.

También se ha iniciado la negociación de la mejora retributiva de equipos directivos, directores de equipos de orientación e inspectores educativos, otra reivindicación histórica defendida por el sindicato, y que pondrá en valor la gran labor que estos profesionales desarrollan.

En próximas Mesas la Administración presentará propuestas concretas al respecto.

ANPE ha solicitado que la negociación "vaya más allá del ámbito económico y se aborden también las condiciones reales de trabajo, con especial atención a la reducción de la carga burocrática y a la revisión de sus funciones".

El sindicato ha trasladado a la Administración "su preocupación por la falta de espacios en muchos centros y la obligación de la Administración de dotarlos con suficientes recursos para poder hacer frente a la demanda educativa".

Respecto a las altas temperaturas, "se ha reclamado medidas urgentes para mitigar los posibles efectos en alumnado y familias". La Administración ha comentado que todas las instalaciones nuevas cumplen con las normas de buena edificación y que se están realizando numerosas obras para mejorar la aclimatación de los centros.

ANPE ha reclamado que ante olas de calor, se vuelva al horario reducido en los meses de junio y septiembre, terminando el horario lectivo a las 13,00 horas, medida especialmente necesaria en centros de Infantil y Primaria.