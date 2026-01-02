Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

ANPE exige que los docentes interinos sustitutos se incorporen el 8 de enero al igual que los alumnos tras las vacaciones de Navidad. Todo ello, porque el sindicato ha indicado que la Consejería de Educación ha publicado en la página web en una nota informativa que los docentes interinos que sustituyen las bajas y permisos iniciarán el procedimiento el día 8 de enero por lo que se incorporarán el día 9, un día después que los alumnos.

Además, ANPE RIOJA considera que "la incorporación de los docentes sustitutos desde el primer día lectivo, al mismo tiempo que el alumnado, es fundamental para garantizar la calidad educativa y la equidad en el sistema".

Contar con la plantilla del profesorado completa desde el inicio del segundo trimestre "permite asegurar la continuidad pedagógica, una adecuada planificación de las clases y una atención inmediata a las necesidades del alumnado, evitando retrasos en el aprendizaje y desajustes organizativos".

Además, "facilita la integración del docente en el centro, la coordinación con el equipo educativo y la creación de un clima de aula estable desde el primer momento, aspectos clave para el buen funcionamiento de los centros y para ofrecer a las familias una respuesta educativa eficaz y de calidad desde el primer día", ha concluido el sindicato.