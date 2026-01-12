ANPE exige para los docentes el mismo reconocimiento a su labor que el que tienen otros funcionarios de La Rioja

Archivo - Una profesora con un alumno - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

ANPE exige para los docentes el mismo reconocimiento a su labor que el que tienen otros funcionarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja. A través de un comunicado, el sindicato ha criticado la "lentitud y la falta de una apuesta clara" por parte de la Consejería de Hacienda para mejorar el complemento de carrera profesional docente, pendiente ya desde el año 2011.

La carrera profesional consiste "en la progresión voluntaria" de grado -existiendo cuatro grados-, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, previa convocatoria al efecto y a instancia del interesado, valorándose de forma objetiva la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño, si bien existe la posibilidad de incluir otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.

El Acuerdo de funcionarios de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2008/2011 en su Disposición Adicional Séptima regulaba un sistema de carrera profesional y fijaba unos importes para los diferentes grupos profesionales al acceder al Grado I:

Grado I

- Grupo A1: 2392 euros

- Grupo A2: 1794 euros

En el año 2011 se percibiría el 75 por ciento del grado I y en el año 2012 el 25 por ciento restante.

Los efectos económicos aparejados a la carrera profesional le serán de aplicación al personal docente hasta que se apruebe su normativa específica. Si durante la vigencia del presente Acuerdo se aprobara el Estatuto Básico de la Función Pública docente, las cuantías se adecuarán al régimen de carrera profesional que se establezcan para el personal docente.

Las cuantías establecidas en esta Disposición Adicional se incrementarán cada año de conformidad con el incremento retributivo general que se establezca en la Ley de Presupuestos, a la que se adecuarán."

No obstante, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de agosto de 2010, la aplicación de esta disposición adicional "fue suspendida" y, por ello, la del sistema de carrera profesional aprobado y publicado por la Resolución de 6 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se deposita y publica el Acuerdo para el personal funcionario al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

De hecho, "no sólo fue suspendida, si no que pese a su aprobación no llegó nunca aplicarse hasta el año 2017, en que se aprobó el Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera horizontal y la evaluación del desempeño del personal funcionario de carrera de Administración General de la CAR y sus Organismos Autónomos".

En dicho Decreto se configura la carrera profesional en cuatro grados, estableciendo únicamente la cuantía del Grado I para los diferentes grupos profesionales:

A1 1.144,40 euros

A2 858,30 euros

En decretos posteriores se han modificado cuestiones de la carrera e incluso los importes, pero en ningún caso, los mismos han sido igualados a los del Acuerdo - Convenio de la CAR, por lo que desde la promulgación del mismo y suspensión de la Disposición Adicional Séptima, el personal docente ha visto minorados y perjudicados sus derechos retributivos por este sistema de carrera profesional.

Así, en mayo de 2022 se publicó el Decreto 20/2022, de 18 de mayo, por el que se regula la carrera horizontal del personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos y, en su Disposición Transitoria Cuarta se regulan lo importes de la carrera horizontal para los distintos grados para el año 2022:

De todo esto puede observarse que, por la Administración riojana "se aprobó y publicó un sistema de carrera horizontal para el personal funcionario a su servicio, siendo pues reconocido un derecho retributivo que quedó pendiente de desarrollo, pero en el que se fijaron inicialmente (Grado I) unas cuantías superiores a las reguladas en el último Decreto de carrera horizontal para el grado más alto".

Por todo ello, a juicio de ANPE, los derechos retributivos de los funcionarios docentes riojanos "se han visto seriamente perjudicados y minorados con la suspensión de la carrera horizontal inicialmente aprobada y con las sucesivas regulaciones de la misma".

Se da la circunstancia de que los funcionarios del Servicio Riojano de Salud (SERIS) y de Justicia, "sí que tienen un complemento de grado I similar a lo establecido en el acuerdo convenio y así lo perciben. Y no solo eso, sino que los grados II, III y IV son el doble, triple y cuádruple de su grado I".

ANPE RIOJA lleva "más de un año negociando en Mesa General con la Consejería de Hacienda y exigiendo una carrera profesional similar a la del SERIS, que reconozca la labor del docente y ponga en valor el trabajo que realiza". Este sindicato demanda a la Administración que afronte una "negociación real y sin más dilación para la implantación de la carrera propuesta".

"No exige mejoras retributivas sino la recuperación de este derecho, reconociendo los importes que inicialmente se acordaron", han concluido.