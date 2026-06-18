ANPE mantiene su reivindicación de mejorar las condiciones laborales de docentes y de bajar ratios en las aulas riojanas

Archivo - Un profesor dando clase en la UPNA. - UPNA - Archivo

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha hecho especial hincapié este jueves en que mantiene su reivindicación para mejorar las condiciones laborales de los docentes riojanos, así como por la reclamación de una bajada de las ratios en las aulas de la comunidad.

Desde la central sindical se ha realizado esta mañana un balance final del desarrollo del curso 2025-2026, en el que, a su juicio, se han producido "avances significativos" en la negociación colectiva para el profesorado de la enseñanza pública riojana.

Avances, en todo caso, que no ven suficientes, ya que consideran que "ninguno de ellos ha sido con efectos económicos para el colectivo, que permitan compensar la pérdida acumulada de poder adquisitivo".

ANPE manifiesta en todo caso que "mantiene su firme compromiso con la defensa de los derechos de los docentes, en un momento de gran incertidumbre, donde la negociación colectiva y el diálogo social deben tener un papel fundamental en la consecución de objetivos y la mejora del sistema educativo riojano".

Durante este curso, el sindicato ha participado activamente en 13 Mesas Sectoriales con la Consejería de Educación y en 10 Mesas Generales con la Consejería de Función Pública, constatándose "a lo largo de las mismas la disposición de la administración para negociar las cuestiones planteadas".

LOS TEMAS MÁS IMPORTANTES.

Los temas más importantes que ANPE a lo largo del curso, como sindicato profesional de la enseñanza pública y más representativo a nivel nacional y autonómico, ha tratado con la Administración han sido, para comenzar el Acuerdo para la mejora de las condiciones laborales de los docentes interinos de La Rioja, "que recoge cuestiones que ANPE lleva demandando desde hace años".

Aspectos entre los que el sindicato cita las jornadas parciales; el cobro del verano; la disponibilidad; las listas de interinos en secundaria y enseñanzas medias; el compromiso de "incorporar al profesorado al menos un día antes que el alumnado"; la concreción de las plazas de sustitución; los interinos que entran en lista desde el servicio riojano de empleo; la reserva de vacante si se está de baja el 1 de septiembre; o el reconocimiento vacaciones no disfrutadas.

A ello suman otras cuestiones negociadas a lo largo de este curso , como la aprobación de la Orden de los Centros Rurales Agrupados (CRA), "que mejora sustancialmente la dotación de profesorado en este tipo de centros y fija el número mínimo para no cerrarlos en 3 alumnos".

También la continuidad en Secundaria del profesorado interino de FP sin titulación; la mejora de la convocatoria de oposiciones de este año, "para una mejor organización y funcionamiento del proceso selectivo".

Igualmente, la aprobación de la Orden que regula los puestos de difícil desempeño, referidos a los CRA, CEE Marqués de Vallejo, atiendan las unidades de educación especial en centros ordinarios, Grados Básicos, casi todas las secciones, itinerantes de IES a secciones, centro de menores o a unidades educativas en establecimientos penitenciarios y ubicados en aulas hospitalarias.

Además, cita mejoras de conciliación familiar; la aprobación de la OEP de 2026 con 107 plazas de Secundaria, Sectores Singulares de FP y EOI, "a las que se sumarán las 50 que ANPE reclamó volvieran a convocarse ya que no se cubrieron en las oposiciones de 2025", si bien reivindican que "La Rioja necesita una OPE extraordinaria, para reducir la tasa de sustituciones que ronda el 30%".

Suman también el apoyo a la modificación de plantillas para el curso 2026/2027, "lo que va a suponer un incremento de 118 plazas docentes"; la realización de aportaciones al borrador de la Orden de catalogación de centros docentes o nuevo Decreto de FP en la CAR; o el seguimiento de la situación del CEE Marqués de Vallejo "en cuanto a infraestructuras" y del IES Bartolomé Cossío de Haro "por la falta de espacios".

Respecto a las altas temperaturas de mayo y junio, ANPE recuerda que "ha vuelto a exigir a Educación la adecuación de los centros frente al calor, la vuelta al horario reducido de junio y septiembre en CEIP y la adopción de medidas de urgencia para la adquisición de aparatos que mitiguen la temperatura en las aulas".

REIVINDICACIONES PENDIENTES.

Desde el sindicato se afirma, con todo, que "a pesar de llevar más de un año negociando la mejora de la carrera profesional docente, todavía no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio".

Para ANPE "es prioritario que la subida de este complemento se realice tomando como referencia el modelo del SERIS, es inadmisible que no haya habido ninguna subida salarial para los docentes riojanos", por lo que desde ANPE se apuesta "por esta mejora, pendiente aún de terminar de negociar".

En Formación profesional, reclaman "una verdadera inversión en infraestructuras para la FP de la escuela pública, construyendo los dos nuevos centros integrados de Calahorra y Lardero", así como "ampliar y modernizar las existentes", al tiempo que critica "los problemas existentes para las estanacias en empresas".

Sobre las comisiones de servicio "y dado que este año no ha sido posible abordar su desarrollo normativo, pedimos a la Administración que se aborde el próximo curso". Y "queda pendiente negociar, antes de que finalice el año, una oferta de empleo público extraordinaria que permita reducir una tasa de sustituciones cercana al 30% en la educación riojana".

Recuerda que "más de 2.000 docentes trabajan cada curso cubriendo sustituciones, ocupando plazas estructurales sin la estabilidad laboral que merecen", por lo que "además de avanzar en la consolidación de las plantillas, esta medida es necesaria para hacer frente a un problema cada vez más grave: la falta de personal disponible para cubrir sustituciones, actualmente, más de 50 especialidades tienen sus listas agotadas".

"Una OPE extraordinaria permitiría reforzar la estabilidad del profesorado, reducir la temporalidad y garantizar que los centros educativos puedan contar con los profesionales necesarios", aseguran desde el sindicato.

Añaden además que "es necesario realizar una bajada de ratios en todas las etapas educativas y adelantarnos al ante proyecto de Ley nacional que así lo contempla, en especial en Educación Primaria, donde ANPE propone bajar de 25 a 20 alumnos como se hizo en Infantil".

Recuerdan que "se ha comenzado la negociación de mejora retributiva para la función directiva e inspectora, comenzando por directores de equipos de orientación, jefes de estudios adjuntos, inspectores, secretarios, jefes de estudios y directores".

Desde ANPE "se expuso que la negociación debe ir más allá del ámbito económico y abordar también las condiciones reales de trabajo, con especial atención a la reducción de la carga burocrática y a la revisión de las funciones de los equipos directivos".

Sigue exigiendo "que se respete el acuerdo convenio de 2011 en cuanto a conciliación familiar se refiere, y los docentes puedan seguir disfrutando de las dos semanas extras que La Rioja daba a sus funcionarios por permiso de nacimiento"; y se continúa "apostando por potenciar la labor de tutoría, aspecto fundamental que debe dotarse de más horas y del reconocimiento que merece".

ANPE, "sindicato profesional de la educación pública más representativo a nivel nacional y autonómico, continuará trabajando para mejorar el funcionamiento de los centros educativos, las condiciones laborales de los docentes y el sistema educativo riojano", finalizan el balance.