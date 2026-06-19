ANPE-Rioja desea "suerte" a los más de 2.500 aspirantes que inician este sábado las oposiciones de Maestros

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LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 20 de junio, dará comienzo en La Rioja el proceso selectivo para el acceso al cuerpo de Maestros, una convocatoria en la que más de 2.500 aspirantes optarán a una de las 120 plazas ofertadas.

La primera prueba consistirá en la realización por escrito de un ejercicio práctico y el desarrollo de un tema. Después, los opositores deberán leer sus ejercicios ante los tribunales y, una vez realizada la valoración correspondiente, se publicará la relación de aspirantes que pasan a la segunda fase.

Esta segunda prueba constará de la presentación de una programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica. Únicamente quienes superen esta fase podrán acceder al concurso de méritos y optar finalmente a una de las plazas convocadas.

Ante el inicio de este proceso, ANPE-RIOJA quiere trasladar un mensaje de ánimo y desear mucha suerte a todos los aspirantes, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que han demostrado durante los meses de preparación.

Asimismo, el sindicato recuerda algunas recomendaciones para afrontar la jornada:

Descansar bien el día anterior y dormir adecuadamente.

No olvidar el DNI, u otro documento identificativo válido.

Precaución con la temperatura.

Llevar ropa cómoda y fresca y una botella de agua para estar bien hidratado.

Recordar que no está permitido el acceso con relojes inteligentes y que el teléfono móvil debe permanecer apagado.

Llegar con tiempo suficiente, ya que a las 9,00 horas comienza el proceso.

Mantener la calma y una actitud positiva durante toda la prueba.

Realizar un pequeño esquema antes de comenzar y reservar unos minutos para revisar el examen antes de entregarlo.

ANPE-RIOJA también quiere mostrar su apoyo a los 165 miembros de los tribunales que participarán en este proceso selectivo. Su trabajo resulta fundamental para garantizar el correcto desarrollo de las pruebas y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes.

Durante los meses de junio y julio, ANPE-RIOJA permanecerá a disposición tanto de opositores como de miembros de los tribunales para resolver cualquier duda o incidencia que pueda surgir durante el desarrollo del proceso.

Desde ANPE-RIOJA "deseamos mucha suerte a todos los participantes".