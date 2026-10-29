ANPE Rioja exige "medidas firmes" contre el ciberacoso al profesorado a través de perfiles anónimos en redes sociales

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE Rioja ha lamentado este jueves "los episodios de ciberacoso y humillación dirigidos contra docentes a través de perfiles anónimos en redes sociales, conocidos como 'curis'", y ha exigido que "estas prácticas se investiguen y persigan para evitar que queden impunes".

En un comunicado, el sindicato ha lamentado que "el ciberacoso no es un fenómeno nuevo en los centros educativos" y ha recordado que "llevan años denunciando estas conductas, tanto cuando se dirigen contra el alumnado como cuando afectan al profesorado".

Sin embargo, "estas prácticas evolucionan y adoptan nuevas formas que dificultan la identificación de sus autores", apuntando que, desde el servicio del Defensor del profesor de ANPE "ya se han atendido varios casos relacionados con el fenómeno de los 'curis'".

El sindicato recuerda que "el acoso digital puede provocar graves daños emocionales y afectar a la salud mental de quienes lo sufren". Por ello, considera "inaceptable que se utilicen las redes sociales para ridiculizar, humillar o faltar al respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa".

Para la central sindical, "la responsabilidad de perseguir estas prácticas corresponde a la Administración y a las fuerzas y cuerpos de seguridad".

ANPE Rioja subraya que "el profesorado no dispone de las herramientas necesarias para identificar y perseguir estas conductas, ni le corresponde asumir esa función".

"La Administración educativa y las fuerzas y cuerpos de seguridad son quienes deben actuar de forma coordinada, con los recursos y mecanismos legales que tienen a su alcance", añaden.

En este sentido, el sindicato reclama "la puesta en marcha de un protocolo específico de actuación frente al ciberacoso, la suplantación de identidad y la difusión de contenidos vejatorios contra docentes".

"Este protocolo debe contemplar la colaboración de la Inspección educativa, la Agencia Española de Protección de Datos y la Policía, con el objetivo de localizar a los responsables, retirar los contenidos y recabar las pruebas necesarias", indican.

RECONOCIMIENTO LEGAL DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO.

Reseñan que "el reconocimiento del profesorado como autoridad pública está recogido en el artículo 124.3 de la LOMLOE y reforzado por la normativa autonómica, en concreto, el artículo 46 del Decreto 39/2025, de convivencia de La Rioja".

Un texto en el que, en concreto, se establece que "el profesorado tendrá la consideración de autoridad pública y gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico".

Asimismo, el artículo 60 de este decreto "considera conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 'las ofensas graves y la falta de respeto a la integridad y dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa, cualquiera que sea el medio o el soporte a través del que se realicen'".

Para ANPE Rioja, "este marco normativo debe traducirse en actuaciones eficaces que garanticen la protección real de los docentes y del conjunto de la comunidad educativa frente a las agresiones y vejaciones en los entornos digitales".

Por ello, el sindicato reclama también "un refuerzo del asesoramiento y del acompañamiento jurídico y psicológico a los docentes afectados, protocolos de actuación eficaces para los centros educativos y campañas de educación digital dirigidas a toda la comunidad educativa que fomenten un uso responsable de las redes sociales".

CÓMO ACTUAR ANTE UNA PUBLICACIÓN HUMILLANTE.

ANPE Rioja recuerda que, "ante la difusión de una publicación humillante, es importante no compartirla, denunciarla a través de los mecanismos habilitados por la red social correspondiente y mostrar apoyo a la persona afectada".

Además, pone a disposición de todo el profesorado su servicio del Defensor del Profesor, "que lleva más de veinte años ofreciendo apoyo y asesoramiento a docentes que sufren situaciones de conflictividad en los centros educativos".

ANPE Rioja insiste en que "el respeto a la dignidad del profesorado no puede quedarse en una declaración de principios, el ciberacoso y las humillaciones en redes sociales deben tener una respuesta firme, coordinada y eficaz". "Proteger al profesorado es también proteger la educación y la convivencia en nuestros centros", finalizan.