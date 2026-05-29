ANPE Rioja reclama "medidas urgentes" frente a las altas temperaturas en los centros educativos riojanos

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LOGROÑO 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las elevadas temperaturas registradas en La Rioja durante las últimas jornadas están provocando situaciones especialmente difíciles en muchos centros escolares, donde alumnado y profesorado continúan desarrollando la actividad lectiva en aulas con ventilación insuficiente, sin climatización adecuada y soportando durante horas unas condiciones térmicas poco adecuadas para enseñar y aprender.

Ante esta situación, ANPE Rioja considera prioritario recuperar en los CEIP el horario que permitía adelantar la salida del alumnado a las 13,00 horas durante el mes de junio, evitando así la permanencia en los centros durante las franjas horarias de mayor exposición al calor.

Se trata de una medida organizativa eficaz, razonable y ya conocida por la comunidad educativa, eliminada de forma unilateral y sin consenso por la Administración hace 3 años, que contribuiría a proteger la salud y el bienestar del alumnado y del profesorado.

La situación resulta especialmente preocupante además por coincidir con el tramo final del curso, en el que se desarrollan evaluaciones, exámenes y actividades académicas que requieren concentración, atención y unas condiciones ambientales adecuadas.

Desde ANPE Rioja "consideramos insuficiente que la gestión de esta situación recaiga exclusivamente sobre los equipos directivos y el profesorado. Corresponde a la Administración Educativa asumir plenamente su responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales, salud laboral y bienestar del alumnado".

Por ello, ANPE Rioja solicita la puesta en marcha inmediata de medidas concretas como:

Recuperación del horario de salida a las 13,00 horas en los CEIP durante los meses de junio y septiembre.

Instrucciones claras y homogéneas para todos los centros educativos.

Medición efectiva de temperaturas en aulas y dependencias escolares.

Priorización del uso de espacios más frescos y ventilados. Adaptación de horarios, actividades y organización interna cuando sea necesario.

Limitación de actividades físicas y exposición solar durante las horas centrales del día.

Garantía de acceso permanente al agua y refuerzo de la ventilación.

Habilitación de zonas de sombra suficientes en patios y espacios exteriores.

Atención específica al alumnado y profesorado especialmente vulnerable.

Asimismo, ANPE Rioja reclama que esta situación "se aborde desde una perspectiva estructural mediante la elaboración de un Plan Integral de Adaptación Climática de los centros educativos públicos de La Rioja, que contemple actuaciones como: mejora del aislamiento térmico, revisión de infraestructuras y, cuando resulte necesario, implantación de sistemas adecuados de climatización en las aulas más afectadas por el calor".

Los centros educativos deben ser espacios seguros y saludables tanto para aprender como para trabajar. La Educación Pública riojana necesita planificación, inversión y medidas reales ante una situación que cada año se repite con mayor frecuencia.

ANPE Rioja solicita a de la Administración Educativa ante la situación actual la apertura de un espacio de trabajo específico para abordar, de manera planificada, la adaptación térmica de los centros educativos de La Rioja.