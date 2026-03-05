Una antología del multidisciplinar artista riojano Taquio Uzqueda hasta el 18 de abril en Fundación Caja Rioja La Merced

Presentación obra antológica de Taquio Uzqueda en Logroño - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
'Eustaquio Uzqueda. Antológica' es el título de la exposición que recorre la obra del multidisciplinar y polifacetico artista riojano, más conocido como Taquio, que se expone hasta el 18 de abril en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño.
Una retrospectiva que se ha presentado está mañana por parte del propio artista, junto al director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes. En la misma se pueden ver desde litografías, óleos, esculturas, etiquetas de vino, carteles o galardones, además de una obra pintada cuando tenía 9 años.
Fuentes ha señalado que la muestra se enmarca en el programa 'Nuestros Referentes', y que en esta ocasión "trabajamos con la figura de Taquio Uzqueda, una figura clave de la historia cultural de La Rioja en las últimas décadas".
Iturriaga, por su parte, ha puesto en valor que en la exposición "hay mucha Rioja, está el Camino de Santiago o por ejemplo San Millán" de un artista que "todavía sigue en activo", y que "tanto ha hecho por la cultura"
Ha repasado alguna de las obras de Uzqueda que van "desde litografías, grabados, serigrafías, acuarelas, óleos, acrílicos, vidrieras, ilustraciones de libros, galardones, murales, esculturas, dibujos para monedas, prototipos de escultura pictórica, fotografía, catálogos, almanaques a etiquetas de vino".
"APRENDIZ DE MUCHO Y MAESTRO DE NADA"
El autor, en su intervención, ha agradecido la producción de la exposición porque "me permite mostrar un dibujo que hice con nueve años, que se lo copié a mi padre de otro que hizo él, a las últimas acuarelas, alguna terminada el mes pasado".
Uzqueda ha asegurado que "soy aprendiz de mucho y maestro de nada" porque "he hecho de todo", hasta el punto que "me quedaba por hacer vidriera y ahora he podido hacer gracias a Mapi Gutiérrez", realizando un trabajo de Suso y Santa Orea que "hemos regalado al Monasterio".
En este punto, ha avanzado que "esto no se acaba aquí, porque ahora estoy haciendo una serie de portales de Logroño, que es algo complicado, y que puedo realizar porque tengo varias fotos antiguas y los sacó de ahí, hasta el punto que me invento colores porque están cambiando cada día más los portales".
Ha reconocido que "aún me quedará algún rincón de pintar en La Rioja" porque "claro tengo una colección de 100 acuarelas de pueblos riojanos, pero como hay más de 170, pues tampoco puedo hacer todos". Ha apuntado el artista que "siempre pasas y ves un rincón que aunque lo haya pintado tres veces aún le veo otra cosa y lo hago de otra forma".
Uzqueda ha llegado a decorar unas zapatillas para 'Callaghan' para una exposición con otros 10 pintores que se expuso en el museo Würth pero que luego no se llegaron a comercializar.
Para concluir, el artista ha asegurado que cuando entró al Centro Fundación Caja Rioja La Merced y vio su antología expuesto "pensé primero en mi padre, que fue mi principal impulsor" y el que posteriormente le dijo que estudiase algo que le gustase "y fuí el primero de mi promoción en delinación en la Industrial", invitando a que los jóvenes "estudien para poder sobrevivir, pero sobre todo algo donde se sientan cómodos, donde les guste, porque es primordial".