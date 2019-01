Antoñanzas critica que las parejas del mismo "no puede empadronar a sus hijos correctamente en Logroño"

Publicado 09/01/2019 14:16:39 CET

El concejal del Partido Riojano en el Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha criticado que "las parejas del mismo género que van a empadronar a sus hijas e hijos en el Ayuntamiento de Logroño no pueden llevarlo a cabo correctamente, dado que el servicio informático no admite inscribir a dos personas del mismo género y, en ese caso, únicamente puede constar en el padrón municipal un progenitor, pero, por el contrario, las parejas heterosexuales pueden inscribir a los dos progenitores sin ninguna incidencia".

El Partido Riojano ha recibido quejas de dos parejas diferentes, relativas a la imposibilidad de registrar en Logroño a sus hijos, dado que, una vez recibida la partida de nacimiento por parte del Registro Civil, cuando acuden a empadronarlos en el servicio correspondiente del Consistorio logroñés, el sistema presenta errores, por tratarse los progenitores de dos personas del mismo género.

Antoñanzas considera "inaceptable la discriminación para las parejas homosexuales en pleno siglo XXI y más en un tema tan sensible como inscribir a un hijo". En su opinión, "esto no puede ser y me comprometo a cambiarlo, desde el Partido Riojano vamos a exigir en el próximo Pleno que esta diferenciación que hace el Ayuntamiento de Logroño, dependiendo si los padres o madres son del mismo género, desaparezca de forma inmediata y que tanto parejas homosexuales como heterosexuales tengan os mismos derechos".

"Cuesta creer que en el 2019 la ciudad inteligente de la Smart City no sea capaz de garantizar la incorporación de estos supuestos a nuestro sistema informático municipal", ha lamentado Antoñanzas. Por ello, el Concejal del Partido Riojano ha trasladado un ruego al Pleno solicitando "al equipo de Gobierno local que los técnicos municipales busquen la solución adecuada para que se pueda prestar el servicio correspondiente de empadronamiento a las vecinas y vecinos de Logroño, en condiciones de igualdad".