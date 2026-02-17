Antoñanzas (PR+) pide el respaldo del resto de partidos para un pleno sobre la "gestión opaca" de VPO en Logroño

El portavoz del PR+, Rubén Antoñanzas - PR+

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas, ha pedido hoy el respaldo del resto de partidos que forman grupo municipal en el Ayuntamiento de Logroño, así como de la diputada no adscrita Eva Loza, para que se celebre un pleno sobre la "gestión opaca" de VPO.

Antoñanzas ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que existen "sospechas de presuntas irregularidades" en la concesión de viviendas de protección oficial después de que "únicamente cuatrocientas personas de las 3.578 inscritas participasen".

Para el responsable del Partido Riojano es necesario que el Equipo de Gobierno "de explicaciones sobre cómo ha sido el proceso de adjudicación de las viviendas, promovidas por empresas privadas pero en suelo municipal".

A su juicio, la mejor forma es un convocar un pleno extraordinario; algo para lo que, según el reglamento, se necesita el respaldo de una cuarta parte de los concejales (siete en este caso).

Tras hablar con el resto de formaciones, ha avanzado, tiene, por ahora, el apoyo de la portavoz de Podemos, Amaia Castro, pero confía en conseguir más.

Para Antoñanzas, "es más necesario que nunca saber exactamente cómo se han asignado esas viviendas y cómo se ha publicitado entre todos los solicitantes de vivienda pública que estaban inscritos en el IRVI".

Ha indicado que es cierto que "la normativa permite a las promotoras privadas participar en la adjudicación de VPO"; pero, ha indicado, "lo que no ha quedado nada claro es que se haya garantizado la debida publicidad y concurrencia pública".

"No podemos olvidar que estamos hablando de viviendas construidas en suelo público, que pertenecen al patrimonio municipal", ha clamado entendiendo que "el proceso tiene que ser absolutamente transparente, con todas las garantías y orientado a preservar el interés general".

En opinión de Antoñanzas, si por parte del Equipo de Gobierno de Conrado Escobar "no hay nada que ocultar y todo ha sido absolutamente transparente" no se entiende el "silencio".

Y es que, ha dicho, "la titular de Vivienda sigue sin explicar por qué el pliego que sacó el ayuntamiento no estableció ningún tipo de exigencia para que los sorteos de VPO fuesen públicos".