La aplicación de la IA en la última campaña de la DOCa Rioja, entre los premiados en la Noche de las Telecomunicaciones

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, junto al presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja (AITER), Enrique Medrano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Noche de las Telecomunicaciones reconocerá, este viernes, la aplicación de la Inteligencia Artificial en la última campaña de la DOCa Rioja con el premio de Transformación Digital, que se sumará al resto de galardones de esa noche.

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al presidente de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de La Rioja (AITER), Enrique Medrano, en la que se ha presentado la XVIII Noche de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de La Rioja.

Este año premia a Javier Muru Covaleda, SDG Group, Welltech Electronics y al Consejo Regulador de la DOCa Rioja por un proyecto basado en utilizar la Inteligencia Artificial para monitorizar 1.600 variables con las que "mejorar los procesos de cara al cultivo", ha explicado Medrano.

Ha destacado que la Inteligencia Artificial aumenta la capacidad para procesar datos y "eso da una ventaja tremenda porque cuantos más datos analices mejores decisiones puedes tomar".

Para Domínguez, este premio de Transformación Digital "demuestra cuáles son las grandes utilidades que puede tener la Inteligencia Artificial para el futuro".

La Noche de las Telecomunicaciones se celebrará este viernes, día 14, a las 20:30 horas, en el restaurante Delicatto de Logroño. Javier Muru Covaleda recibirá el premio Ingeniero del Año 2025. Actualmente, dirige la filial francesa del grupo GTD desde su sede en Toulouse.

SDG Group el de Empresa del Año 2025. Se trata de una empresa especializada en Inteligencia Artificial y analítica de datos, presente en La Rioja desde hace 8 años.

Welltech Electronics, por último, se hará con el galardón Empresa Junior 2025. Se trata de una empresa que diseña soluciones electrónicas avanzadas para los sectores del sueño y el bienestar.

Domínguez ha destacado que el sector de las tecnologías de la información y comunicación es el que ofrece "el mayor potencial de futuro para el crecimiento económico y la creación de empleo" en la comunidad autónoma.

Medrano ha agradecido la colaboración del Gobierno de La Rioja en la gala y ha explicado que este año la donación (ochocientos euros) fue entregada al Banco de Alimentos el pasado fin de semana coincidiendo con la 'gran recogida'.