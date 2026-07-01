La App de RiojaSalud supera los 179.600 usuarios en 2026 y refuerza su papel como canal digital sanitario de referencia - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La App de RiojaSalud, que puede descargarse en el portal oficial (https://www.riojasalud.es/salud-online), ha sido utilizada por 179.675 pacientes distintos en el primer semestre de 2026, consolidándose como el principal canal digital de relación entre la ciudadanía y el sistema sanitario público de La Rioja.

Entre sus funcionalidades se incluyen el acceso a informes clínicos, pruebas diagnósticas, recetas electrónicas, partes de incapacidad temporal, la gestión de citas de Atención Primaria y el cambio de médico, entre otras. Este volumen de usuarios se sitúa ya muy próximo a los 186.771 pacientes registrados en el conjunto de 2025, lo que apunta a una evolución especialmente positiva del uso de la aplicación durante este año.

Desde su puesta en marcha en 2015, la aplicación ha evolucionado desde 1.253 usuarios iniciales hasta los casi 180.000 pacientes registrados en el primer semestre de 2026. En cuanto a la actividad de sus principales servicios, en el periodo comprendido entre 2025 y el primer semestre de 2026 destacan los siguientes registros: las citas pendientes alcanzan 12.532.394 usos; la historia de imagen, 4.049.993 accesos; los informes clínicos, 3.771.629 consultas; la historia de recetas disponibles, 3.244.313 accesos; la historia de donaciones, 77.101; los justificantes de cita 68.775; el envío de correos a la UCA (Unidad de Cribado Avanzado), 71.853; y los datos de testamento vital, 59.331. Formación y apoyo al uso de la App Con el objetivo de seguir impulsando el uso de la App de RiojaSalud y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios digitales de salud, se ha desarrollado un programa de formación dirigido tanto a profesionales sanitarios como a pacientes.

La iniciativa ha incluido sesiones formativas para profesionales en seis centros de salud de La Rioja (Siete Infantes, Cascajos, Labradores, La Guindalera, La Villanueva y Alberite), además de actividades en la Unidad de Cuidados Paliativos y dos sesiones celebradas en el CIBIR. En total, han participado 184 profesionales.

Asimismo, se han impartido cinco talleres dirigidos a pacientes en el Centro de Salud Siete Infantes de Lara, en los que han participado 51 usuarios. Las encuestas realizadas a los participantes han puesto de manifiesto que, aunque la mayoría conocía la existencia de la aplicación, muchos usuarios y profesionales desconocían parte de sus funcionalidades.

Los resultados obtenidos muestran una valoración muy positiva de la formación recibida y evidencian el interés de extender este tipo de acciones a un mayor número de ciudadanos. Además, las aportaciones recogidas durante los talleres han permitido identificar posibles mejoras en la aplicación, que ya han sido trasladadas al equipo responsable de su desarrollo para su valoración e incorporación en futuras actualizaciones.

Como resultado de esta experiencia, se está elaborando un Manual de Usuario de la App de RiojaSalud, una herramienta que hasta ahora no existía y que permitirá disponer de una guía práctica y accesible para resolver dudas y aprovechar todas las funcionalidades de la aplicación. De forma complementaria, se han elaborado vídeos tutoriales sobre el uso de la App, que están siendo difundidos a través de redes sociales y de las pantallas informativas de los centros sanitarios y hospitales. Estos contenidos audiovisuales permiten acercar la aplicación a un mayor número de ciudadanos y reforzar la autonomía de los usuarios en la gestión de su salud digital.