'Aprender' Amplía Su Cobertura Hasta 15 Municipios Riojanos Con Un Programa Para Dinamizar La Cultura En El Medio Rural - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Que ninguna persona se quede al margen de la cultura viva donde viva. Este es uno de los principales objetivos del programa 'Aprender' que este año cumple su sexta edición y que sigue ampliando municipios participantes con la incorporación de Enciso. Con esta localidad ya son 15 las que acercan a sus habitantes actividades para disfrutar de estos espacios en meses de especial dificultad tras el paso del verano.

Así lo ha indicado el gerente de la Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, junto a la delegada territorial de la Fundación La Caixa en La Rioja, Sandra Usón. En el acto han estado acompañados por el responsable del proyecto, Diego Esquide, así como por alcaldes y concejales de los pueblos participantes, responsables de la Biblioteca de La Rioja, la Asociación Riojana de Escritores y la Asociación Riojana de Lectura Fácil.

En concreto, en esta edición 'Aprender', en sus diferentes categorías, llevarán a 15 municipios un total de 105 actividades relacionadas con exposiciones, talleres formativos, presentación de libros, conciertos, actuaciones teatrales, sesiones de lectura fácil y un sin fin de actos que ayudan también a prevenir la soledad no deseada.

En concreto se realizarán 30 talleres diferentes de temáticas culturales, 49 exposiciones, 3 talleres de la Biblioteca de La Rioja, 15 encuentros con escritores, 3 talles de Lectura fácil, 4 conciertos y 4 obras de teatro. Pretenden llegar a más de 5.000 personas.

Los pueblos participantes, tras la incorporación de Enciso, son los siguientes; San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita, Ventosa, San Román, Aguilar, Torrecilla, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago.

DESDE HOY Y HASTA EL MES DE ABRIL

Como ha defendido Carlos Fuentes, este programa nació para contribuir a paliar la despoblación en los meses no estivales con un programa continuado en el tiempo de actividades para todas las personas. Comienza hoy mismo y permanecerá activo hasta el mes de abril.

Para Fuentes, la cultura "es un derecho" y como tal "lo intentamos acercar a todas las personas de La Rioja". 'Aprender' es un proyecto impulsado por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación La Caixa y la implicación de numerosas asociaciones y vecindario de las localidades participantes.

Tras dar a conocer el proyecto, el alcalde de Enciso, José Manuel Valle, ha destacado la importancia de participar en esta actividad porque uno de los pilares de su Ayuntamiento "no solo es que se democratice la cultura, sino que el pueblo se haga participativo y que fomente este tipo de actividades colectivas".

"La actividad cultural que se desarrolla en Enciso está en esta línea" pero gracias al programa 'Aprender' "podemos tener otras cualidades que desde nuestro propio pueblo no podíamos conseguir". El municipio "recibe cultura pero también es creador de cultura".

Por su parte, la concejala de Cultura de Briones, Cristina López, ha destacado que su municipio lleva un año ya participando en esta actividad "y la aceptación ha sido total". Estas actividades, prosigue, "dinamizan el pueblo en los peores meses del año".

Briones cuenta con 800 habitantes y "con nuestro pequeño presupuesto tenemos que hacer frente a muchas cosas, por eso, con este tipo de actividades culturales nos ayuda a dinamizar la población pero también nos damos a conocer a otros municipios con, por ejemplo, el coro de Briones que el año pasado estuvo en San Asensio".

SUBCATEGORÍAS

El programa 'Aprender' cuenta con cuatro subcategorías:

Aprender Mirando. Programa y produce exposiciones en el territorio manteniendo una actividad cultural continuada a lo largo del año. Se trata de muestras divulgativas de temáticas riojanas, tratando que el entorno rural disfrute de la misma oferta que la capital.

Este año se colgarán las siguientes: Exvotos de La Rioja, Las ermitas de La Rioja, El Rioja y los 5 Sentidos, Los castillos de La Rioja, La pelota en La Rioja, El Rioja de Etiqueta, Las fuentes de La Rioja, Las fiestas del Santo a través de sus carteles, Historia del pop y del rock en La Rioja, Exposición sobre los Amigos de San Román, La pasión en La Rioja y varias de producción propia sobre los distintos municipios, entre ellos, Ausejo, Cuzcurrita, Aguilar del Río Alhama y Alesanco.

Aprender Conversando. Plantea una formación adaptada al mundo rural que contribuya a la alfabetización digital del territorio, junto a otros cursos de desarrollo personal que respondan a las necesidades de los habitantes, garantizando su derecho a la educación. Es un programa formativo en el que se llevan a cabo cursos de diferente temática: creatividad, dibujo y pintura, ganchillo, escritura, libro de memoria, acuarela, recetas tradicionales de cocina o digitalización.

Aprender Leyendo. Se lleva a cabo en colaboración con la Biblioteca de La Rioja, que facilita el acceso al conocimiento y a la lectura a los habitantes del mundo rural: acceso de libros, audiolibros, revistas, películas, etc. Además, la Biblioteca realizará talleres sobre el uso de la aplicación eBiblio de La Rioja, que abre la posibilidad de acceder a los servicios virtuales de préstamo de libros, revistas, periódicos y audiolibros digitales, y a la visualización de películas y documentales a través del servicio Efilm La Rioja.

En colaboración con la Asociación de Escritores de La Rioja se han organizado sesiones de lectura con autores como Gloria Plaza Medina, Raquel Aguirre, Tessa Avalon, Natalia Gómez Navajas, Francisco Mir, Ester Barahona, Adrián Pérez Castillo, Sonia Andújar, Pascual Martínez, Xabier Uribe, Ana Isabel Gil, Rosa Sandín, Carlos Moreno, Mila Ruiz, Silvia Eguíluz, Flora Pascual, Antonio Buzarra, Mikel Chasco, Raquel Villar, Isabel Corell, Sergio Martínez, Luis Mª del Busto y Emiliano Navas. También habrá sesiones de lectura fácil.

Aprender Escuchando. Programa creado para dar cabida a la música y acercar grupos locales a otros municipios. Ha programado sesiones de teatro en Briones y San Asensio, con el Taller de Teatro Sin Límites de Cuzcurrita, y en Cornago con el Grupo de Teatro de Enciso.

También habrá cuatro conciertos en Anguiano, Alesanco, Cuzcurrita y Torrecilla con la Banda de Música de San Asensio y del Coro de Briones.

A través de este proyecto, Fundación Caja Rioja trabaja diferentes ODS. Entre ellos, el 4 (Educación de Calidad, fomento la educación global para el desarrollo sostenible); el 10 (Reducción de las desigualdades con la igualdad de oportunidades, en este caso, de formación); el 11 (Ciudades y comunidades sostenibles, con el apoyo a la creación de vínculos entre las zonas periurbanas y rurales) o el 17 (Alianzas para lograr los objetivos, con el fomento de sinergias público-privadas).