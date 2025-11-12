'Aprender leyendo' llega a Aguilar del Río Alhama de la mano de los escritores Carlos García Vaquero y Carlos Moreno

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Aprender', una iniciativa impulsada por Fundación Caja Rioja en colaboración con Fundación la Caixa, llega este viernes, 14 de noviembre, a Aguilar del Río Alhama de la mano de Ios escritores Carlos García Vaquero y Carlos Moreno, que participan en 'Aprender leyendo'.

La sesión tendrá lugar en el Aula Joven del Ayuntamiento de Aguilar a las 19,30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo.

'APRENDER'

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.