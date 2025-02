Aprobada la Ley para el Acceso a la Vivienda que supondrá un ahorro de 1.700 euros de media para jóvenes hasta 40 años

Miembros del Sindicato de Vivienda irrumpen clamando: "Rentistas culpabales, gobierno responsable"

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy, en lectura única, la Ley de Medidas Urgentes para el Acceso de la Vivienda, que supone que los jóvenes de hasta 40 años que compren una vivienda de segunda mano tendrán un ahorro fiscal de 1.700 euros de media.

Las novedades de esta nueva ley incluyen reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del cinco al cuatro por ciento para las adquisiciones de vivienda hechas por jóvenes menores de cuarenta años y sin límite de renta.

Por otro lado, este proyecto de ley eliminará el trámite conocido como de cédula de habitabilidad en tres supuestos: primera vivienda, obras de rehabilitación y cambios de uso, entendiendo que es suficiente con la licencia municipal.

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, ha valorado: "Bajamos impuestos a clases medias y trabajadoras por sexta vez". En este caso, en los "costes de transacción".

"Muchas veces una vivienda no se adquiere porque los jóvenes no tienen para pagar los costes de transacción", ha considerado apostando por que "no poder pagar la burocracia no impida hacerse con una vivienda".

Para Domínguez, con esta ley se "eliminan las barreras de acceso a la vivienda", con un ahorro medio de 1.750 euros, que puede alcanzar 2.500 "o incluso más".

El diputado del Partido Popular Carlos Cuevas ha destacado cómo el Gobierno riojano cumple su compromiso con la sociedad riojana. "El tipo general es del siete, los jóvenes lo tenían en el cinco y lo bajamos al cuatro por ciento", ha dicho.

Ha valorado, además, que se reduce la burocracia. "Los poderes tienen la obligación de facilitar el acceso a la vivienda", ha destacado sumando que, además, se "amplía" el concepto de joven, hasta los cuarenta años (cinco más). "Eternamente joven", ha dicho.

En el turno en contra, la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno no ha negado que haya un joven, "con una renta razonable, que le venga bien esa reducción de 1.700 euros, aunque no le llegará para la cocina".

"Pero el problema de fondo es que ustedes siempre se preocupan por lo mismo, por facilitar la venta", ha dicho. "Les da igual la pobreza habitacional, ustedes siempre a quien puede pagarlo", ha clamado.

De este modo, ha criticado que se elimina el límite de renta para obtener beneficios fiscales, porque, ha visto, "les da igual le haga falta o no".

Le ha dado "vergüenza" que en la medida se cita el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el acceso a una vivienda digna, cuando es una ley para "todo aquel que pueda pagar" una vivienda.

"Se creen que van a resolver el problema de la vivienda con beneficios fiscales para el quince por ciento que puede acceder, porque el resto ni se lo plantea", ha dicho.

"No sólo es insuficiente sino que es un plan burdo", ha dicho señalando que es una ley hecha para "la especulación". "Le puedo enseñar un carro de personas que no pueden acceder a una vivienda porque no pueden ni planteárselo", ha dicho reclamando "precios asequibles".

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda, ha visto falta de ambición en este proyecto, aunque sí ha coincidido en el "fondo", porque "la sociedad necesita ayudas".

"No estamos de acuerdo", no obstante, ha añadido, "en que lo hagan de lectura única, cuando ustedes mismos saben que es un procedimiento extraordinario y ya lo han usado en cuatro leyes".

Desde el PSOE, Sergio Martínez Astola ha creído que "las cosas no se han hecho bien".

Ha insistido en que "adolece de falta de progresividad", aunque, ha dicho, es algo que tampoco se reflejaba en el Pacto de Asturias (entre los barones 'populares' y de donde emerge parte de la ley aprobada hoy).

El PSOE no se opone, ha dicho, a la bajada de impuestos, pero sí a que no venga con una criterio de progresividad (y es que la reducción se aprueba sin límite de renta).

En cuanto a la supresión de la cédula de habitabilidad puede suponer una mayor agilidad de plazos, "desde un punto de vista teórico". "Pero ojo, podemos encontrarnos con un problema porque los municipios pequeños no tienen asesoramientos" para el informe municipal.

Por tanto, "a pesar de las bondades de la medidas se hará necesario un apoyo para los ayuntamientos".

El consejero Daniel Osés ha cerrado el debate creyendo que es una ley que "facilita" el acceso a la vivienda, e incluye una apuesta clara por los pequeños municipios.

Mientras hablaba Osés, cuatro personas que se encontraban entre el público, miembros del Sindicato de Vivienda de La Rioja, han gritado "rentistas culpables" y "Gobierno responsable".

La presidenta del Parlamento, Marta Fernández, ha pedido que abandonase el Parlamento todo el público y se identificase a quien había gritado.

Ha añadido que era una persona invitada por "uno de los grupos", refiriéndose a Podemos-IU, y ha pedido: "Seamos responsables de nuestros actos". Osés, por su parte, ha culpado a Moreno del incidente "por su populismo".

LECTURA UNICA: VOTO ERRÓNEO

La Ley ha sido aprobada por el voto del Partido Popular y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de IU.

Ha sido por lectura única, algo que han votado a favor todos los grupos, a excepción de Izquierda Unida y a pesar de que PSOE y Vox tampoco lo veían bien.

Moreno ha visto que la lectura única es una fórmula "antidemocrática y opaca"; un procedimiento que ahorra escuchar a la sociedad y reduce el debate.

La diputada de IU se ha preguntado si "tienen miedo" en el PP a escuchar "al que tiene que buscarse todos los días la vida para acceder a un alquiler, más si es joven, pero no es un problema exclusivo".

Cuando el 'popular' Carlos Cuevas ha agradecido, en su intervención, al PSOE apoyar que fuera con el trámite de urgencia y lectura única desde la bancada socialista se ha oído que había sido por error.

"No se sorprenda", le ha dicho Moreno considerando que pasan estas cosas porque la Cámara no vota ningún asunto hasta el final del pleno (dure las horas que dure) para que "el diputado, y presidente, Gonzalo Capellán, pueda irse y pasarse por aquí a la votación". Alda ha coincido con Moreno en esta crítica.