Aprobada la Ley de Medidas Fiscales para 2023 con los votos a favor de PSOE, IU y la diputada no adscrita, Raquel Romero

Por su parte, Cs asegura que hay "fraude de ley" y el PP critica el "autoritarismo" de Concha Andreu



LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales para el año 2023 -con los votos a favor de PSOE, IU y de la diputada no adscrita, Raquel Romero- mientras que Cs ha asegurado que hay "fraude de ley" y el PP ha criticado el "autoritarismo" de Concha Andreu que "antepone la ideología al progreso".

La sesión ha comenzado con el debate a favor de la toma en consideración de dicha Ley que ha sido compartido por el Grupo Mixto y Socialista. La portavoz del Grupo Mixto, Henar Moreno, ha defendido la propuesta ya que, por ejemplo, incorpora la eliminación de la tasa de residuos para evitar duplicidades con la estatal y medidas que "protegen" como es la moratoria para el establecimiento de macrogranjas en nuestra comunidad.

Moreno también ha valorado de forma positiva la modificación de la ley de cooperativas así como la prórroga para la gratuidad de los libros de texto.

En el turno del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, ha defendido la Ley -presentada por IU y PSOE- ahondando en sus aspectos "positivos y enriquecedores" a la vez que ha recordado que en esta Ley se han incorporado enmiendas del Grupo Mixto y también una de las dos presentadas por Ciudadanos aunque a estos últimos les ha reprochado "que hubiera sido enriquecedor que se hubieran sumado a esta proposición y no en persistir, junto al PP, en el bloqueo de la actividad parlamentaria".

Orradre ha indicado que este Gobierno "ha hecho los deberes desde que tomó posesión y ya somos una de las ccaa con unas cargas fiscales más bajas para rentas medias y bajas y también desde el primer momento se ha trabajado en una política fiscal más justa".

CS VE UN "FRAUDE DE LEY"

Ya en el turno en contra, Belinda León (Ciudadanos) ha asegurado que "no nos vamos a sumar a negociaciones que supongan un fraude de Ley" y "por responsabilidad" votaremos "en contra" de esta Ley.

Para León "hoy se va a producir un pleno anómalo" por "culpa" de la "irresponsabilidad de las diputadas Henar Moreno, Raquel Romero y de la presidenta Concha Andreu que escoge a unas socias que no son fiables".

Además, ha indicado, "nos ofrecimos a negociar lealmente pero no a dar un cheque en blanco".

Ahondando en el "fraude de Ley" -ha continuado- "se nos quiere pedir que votemos una proposición de ley que es idéntica, hasta en su título, al proyecto de Ley que ya decayó mediante una votación válidamente realizada".

"Y que decayó, precisamente, porque Henar Moreno se abstuvo: o banalizó su voto, o vayan ustedes a saber qué pasaba por su cabeza. pero quiero creer, que no pensaba que tendría consecuencias", ha reflexionado.

"HOY ES UN DÍA NEGRO PARA LA DEMOCRACIA EN LA RIOJA"

Ya por parte del PP, el diputado 'popular', Jesús Ángel Garrido, ha asegurado que hoy "es un día negro para la democracia en La Rioja porque la presidenta Andreu, guiada solo por su ambición de poder, ha vulnerado un principio de la democracia y se ha situado fuera del marco de la democracia que prevé nuestro Estatuto de Autonomía".

Además, Garrido ha acusado a Andreu "de autoritarismo" porque esta convocatoria "se ha realizado en contra de la voluntad de la Junta de Portavoces" y ha asegurado que "ya estamos trabajando en el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional".

Ha criticado también "la volatilidad" de los apoyos de Andreu que hacen que éste sea "gobierno débil".

Como ha defendido Garrido la Ley original "era tan deficiente" que se "han enmendado a ellos mismos" (en referencia al PSOE). Así, ha criticado, "donde hubo seguridad jurídica en la tramitación ahora no la hay porque no hay informes que respalden las modificaciones que se han introducido, donde hubo un proceso legislativo de más de dos meses de duración ahora se ha realizado un cambio normativo a la carrera y no hay posibilidad de enmendar este texto".

"Y lo más importante, esta ley no va a contribuir a mejorar la vida de los riojanos porque el Gobierno prima la ideología al progreso", ha finalizado.

LA OPOSICIÓN "NO QUIERE CONSTRUIR"

Ya en el turno de portavoces, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, Henar Moreno, ha criticado la labor de la oposición porque "no quiere construir". Así, les ha indicado, "tendrán la oposición de la izquierda de esta comunidad que va a aprobar leyes para garantizar los derechos de los ciudadanos".

Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de nuevo Belinda León ha insistido "en que el mecanismo es fraudulento y escandaloso. No debemos permitirlo". También ha lamentado "el poco diálogo" que ofrece el Gobierno.

Jesús Ángel Garrido, por parte del PP, ha criticado a Henar Moreno que "cambia el reglamento para asegurarse 96.000 euros en la próxima legislatura". No vamos a apoyar unas leyes en las que no creemos".

Durante su intervención, Garrido ha defendido que el PP "sí propone medidas" como, por ejemplo, una rebaja fiscal en el IRPF de hasta 750 euros a los riojanos con rentas inferiores a los 40.000 euros". Ante ello les ha pedido que "nos copien" y "les apoyaremos con los ojos cerrados" porque "beneficiaría a miles de riojanos.

Mucho más de lo que ha hecho Sánchez a nivel nacional" y además "se puede financiar".

También ha hablado de medidas para mejorar la sanidad lamentando "la exclusión público-privada" del Gobierno a pesar "de los resultados de sus políticas sanitarias", extrapolable a servicios sociales o a Educación o a las políticas de vivienda. "Estas sí son medidas concretas no lo que presenta el Gobierno".

RAÚL DÍAZ (PSOE) "ES EL PP Y CS QUIENES NOS HAN HURTADO LOS PLENOS"

Finalmente, el portavoz del GPS, Raúl Díaz, ha lamentado que el PP "nunca nos haya apoyado en nada, ni en los peores años de la pandemia ni por supuesto ahora que quedan poco meses para las elecciones" y ha criticado que Cs "vea fraudes de ley ahora y no antes". Ante ello se ha dirigido a Belinda León para que le responda: "¿Qué ley se ha modificado que impida que hoy se debata esta situación".

Además ha criticado que Cs y PP "nos han hurtado los plenos ordinarios y debatir leyes muy importantes para los riojanos, fueron ustedes y no nosotros, si no hemos tenido el pleno que correspondía es porque ustedes no quisieron".

BLINDAJE SERVICIOS PÚBLICOS

Tras la propuesta de tramitación directa y en lectura única de la Ley, que también ha sido aprobada, se ha procedido, finalmente, a un nuevo turno de debate. Moreno (IU) ha ahondado "en el blindaje de los servicios públicos" que es "importante" frente "a las políticas que hemos sufrido en los últimos 24 años".

"La regla general debe ser la gestión pública de los servicios si no exclusiva, casi exclusiva" y ha pedido a la oposición que "sea más constructiva".

Por su parte, Sara Orradre (PSOE) ha vuelto a tomar la palabra para pedir a la oposición que "recapacite sobre el sentido de su voto" porque es "lo que necesita La Rioja". También ha criticado las posturas del PP como de Cs "que boicotean la actividad de este Parlamento".

Finalmente ha querido recordar que La Rioja "tiene una tasa de paro por debajo del 9 por ciento, cifra récord de afiliados a la Seguridad Social, una cobertura en servicios sociales en torno al 20 por ciento para los más vulnerables, en Educación hemos empezado el curso con 300 profesores más, La Rioja es la segunda región mejor industrializada de España (tras Navarra) y la sexta comunidad autónoma más rica de España.

VOTACIONES

En el turno de votaciones, ni PP ni CS han optado por ninguna de las tres opciones posibles (a favor, en contra o abstención) y, por lo tanto, la Ley ha salido adelante con los 17 votos de los diputados socialista, de IU, Henar Moreno y la diputada no adscrita, Raquel Romero.