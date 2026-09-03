Aprobada una modificación del PGM para una reordenación urbanística en el cuartel de la Guardia Civil en Logroño

Archivo - Imagen de archivo del interior del cuartel de la Guardia Civil en Logroño. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en pleno correspondiente al mes de septiembre, ha aprobado de manera definitiva una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para la reordenación urbanística y el cambio de usos del suelo en el cuartel de la Guardia Civil de la ciudad.

Una modificación que procede de la petición del propio Instituto Armado, para la parcela de la calle Duques de Nájera 117-147, "con el objetivo de realizar futuras actuaciones para los servicios públicos y administrativos del Cuerpo en este espacio".

Se quiere, de este modo, avanzar en su "ordenación y el ajuste de algunas determinaciones urbanísticas en la zona central de esta parcela con uso dotacional público". Una actuación que, en su exposición, el concejal de PGM Javier Martínez Mancho ha calificado como "necesaria y esencial".

De este modo, "se propone mantener el aprovechamiento urbanístico de este espacio, así como la fijación del uso concreto de este suelo dotacional como "servicio público, administrativo y escolar".

Así, con esta modificación lo que se posibilitan son "nuevos y renovados servicios públicos y administrativos, además de aulas de formación y futuras actuaciones de interés general".

Este acuerdo se ha adoptado con la unanimidad de todos los grupos municipales.

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Por otro lado, por la vía de urgencia y con el único 'sí' del PP, se han aprobado dos puntos relacionados con reconocimientos extrajudiciales de créditos -por importes de 353.500 euros y 393.800 euros- para pagos extrapresupuestarios -"ya realizados", como ha dicho el concejal de Hacienda Francisco Iglesias- entre otras cuestiones, para facturas de Correos o Gas Natural.

Un aspecto que ha sido criticado por todos los grupos -salvo el PP-, lamentando que "usen estos reconocimientos como forma de pago habitual", que "no saben presupuestar", que sean los 'acuerdos estrella' de la parte resolutiva de los plenos o recordando otras ocasiones en las que se ha acudido a este procedimiento -el PR+ ha aludido directamente a temas de Festejos-.

Y, por último, en la parte resolutiva del pleno, se han aprobado los precios públicos para "la inmediata puesta en marcha del espacio de 'coworking' de la planta baja del Colegio San Bernabé", cuya primera planta, como ha recordado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, ya está ocupando la empresa Tragsatec.

Una apertura tras un concurso que quedó desierto -procedimiento criticado por la oposición- y que, según los plazos mercados de acuerdo con la adjudicación de fondos europeos para esta obra, el edil ha calculado en torno a "un mes y medio", en el próximo octubre.