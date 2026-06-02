Aprobado el calendario completo de oposiciones para convocar antes de fin de año las 505 plazas

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, día 2, del calendario completo de oposiciones aprobado por la Dirección General de Función Pública para convocar antes de fin de año las 505 plazas de todas las Ofertas de Empleo Público (OPE) de Servicios Generales de 2023 a 2026.

Se trata de plazas cuyos procesos selectivos quedaban pendientes, con el objetivo de avanzar en la reducción de la temporalidad y en la ejecución anual de las ofertas.

La primera tanda se ha publicado este martes e incluye 49 plazas para siete procesos selectivos de los cuerpos de Ingeniero de Caminos, Farmacéutico, Subinspector de Tributos, Inspector de Consumo y Ordenanza.

El Gobierno riojano ha destacado cómo este calendario completo de convocatorias de oposiciones representa un ejercicio de planificación integral que permitirá que todas las plazas pendientes queden convocadas antes del próximo 31 de diciembre, con dos únicas excepciones: la plaza de Letrado, cuya convocatoria está prevista para 2027, y 50 plazas de promoción interna de Auxiliar Administrativo General a Administrativo, que se publicarán en enero de 2027.

Este esfuerzo de planificación, ha dicho, supone un avance decisivo en la reducción de la temporalidad en la Administración Autonómica y permitirá, por primera vez, ejecutar las ofertas en el mismo año de su aprobación, garantizando mayor agilidad, seguridad jurídica y eficiencia en la gestión del empleo público.

Asimismo, el calendario ofrece previsibilidad y certidumbre a un colectivo muy amplio de opositores, academias de preparación y organizaciones sindicales, y refuerza la transparencia y la colaboración del Gobierno regional en materia de empleo público.

De las 505 plazas previstas, 301 son para personal de nuevo ingreso, de las que 41 se reservan para personas con discapacidad: 33 de discapacidad general (RDG) y 8 de discapacidad intelectual (RDI). Además, hay previstas 161 plazas de promoción interna vertical (PIV) y 43 de promoción interna horizontal (PH).

El documento recoge la fecha prevista para cada uno de los 65 procesos selectivos y la previsión para su primer examen. Entre las convocatorias más numerosas destacan Auxiliar Administrativo General; : Auxiliar de Enfermería; Administrativo; Gestión Administrativa General; Técnico de Educación Infantil; y Ayudante Técnico Educativo.

El calendario incluye también convocatorias de perfiles técnicos, sanitarios, sociales y de ingeniería, con fechas de primer examen distribuidas entre el 4º trimestre de 2026 y el 2º trimestre de 2027, según el cuerpo y la especialidad.