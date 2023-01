Aprobado el I Plan de Igualdad de la CAR, "un hito administrativo político y social" después de "40 años"

LOGROÑO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el primer 'Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR)', "un hito administrativo político y social" que se aprueba por primera vez en "40 años de autonomía" de La Rioja, tal y como ha asegurado el consejero de Hacienda, Celso González.

Esta estrategia que apuesta -entre otros- por disminuir la brecha salarial, reforzará la aplicación del principio de Igualdad y no discriminación en la estructura y relaciones laborales de la Administración General, ha afirmado el consejero.

El documento, que fue aprobado por unanimidad en la Mesa General de Negociación y Comité de Empresa del pasado 20 de diciembre de 2022, entrará en vigor tras ser ratificado en Consejo de Gobierno en el primer trimestre de 2023.

El Plan, que estará vigente hasta 2026, empezó a elaborarse hace dos años. La Administración General de La Rioja suscribió el 18 de noviembre de 2020 un Acuerdo de Legislatura en materia de negociación colectiva con las organizaciones sindicales CSIF, STAR, UGT-FeSP, CCOO y FSES, entre cuyas materias se incluía un Plan de Igualdad.

La Administración General, a través de la Dirección General de Función Pública, respondió a este compromiso de formalizar la garantía del principio de Igualdad en su funcionamiento organizativo y en la gestión del personal público.

Con el objeto de iniciar el proceso de elaboración del citado Plan de Igualdad, el 27 de mayo de 2021, en Mesa General de Negociación, se puso en marcha la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. Esta comisión, constituida de forma paritaria por la representación de la Administración y las personas trabajadoras, tenía entre sus competencias "la negociación y elaboración del diagnóstico y de las medidas que integrarán el Plan de Igualdad".

Para ello, se requirió, en primer lugar, un análisis exhaustivo de la situación actual, dirigido a identificar y estimar la magnitud, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, de las desigualdades, diferencias, desventajas, dificultades y obstáculos, existentes o que puedan existir en la Administración para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Este diagnóstico ha permitido obtener información precisa para diseñar y establecer las medidas evaluables adoptadas en el Plan.

Cada una de las materias analizadas en el diagnóstico han sido estudiadas en profundidad y se han concluido con unas fortalezas y áreas de mejora, entre ellas, las características de la plantilla, clasificación profesional, acceso al empleo público, formación, promoción, retribuciones, conciliación, prevención y salud laboral. Este diagnóstico de situación fue aprobado en el seno de la Comisión negociadora el 5 de octubre de 2022.

PERSONAL "COMPROMETIDO" CON LA IGUALDAD

El diagnóstico realizado por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad señaló las siguientes fortalezas en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja:

En los dos últimos años se ha avanzado considerablemente en el cumplimiento del mandato de uso de lenguaje no sexista en la práctica administrativa, por medio de la publicación de una guía específica y la impartición de formación en la materia.

En la mayor parte de los centros directivos existe personal comprometido con la igualdad que, respondiendo a directrices de mandos superiores, y aún a falta de una identidad orgánica estable o autónoma, asume la función de cumplir con el principio de Igualdad empleando sus conocimientos y los instrumentos de la transversalidad de género, como los Informes de Evaluación del Impacto de Género, aunque ni siquiera exista una regulación propia en La Rioja.

La Administración General aplica medidas de acción positiva hacia mujeres por medio de sus políticas sectoriales.

La Administración General ha realizado significativos avances en integración de la perspectiva de género en los datos y estadísticas, contando con el índice de igualdad de género de La Rioja, una extensa batería de indicadores de igualdad y la publicación 'Mujeres y Hombres en La Rioja'.

Por otro lado, la Comisión ha diagnosticado las siguientes áreas de mejora:

Se identifica la necesidad de profundizar en la sensibilización del personal público en materia de Igualdad entre mujeres y hombres y de informar profusamente sobre los resultados del Diagnóstico y los objetivos y medidas del Plan de Igualdad.

Es necesario seguir trabajando en la sistematización y plena integración del lenguaje no sexista en la actividad rutinaria administrativa, pues el hecho de contar con una guía orientativa no conlleva automáticamente la utilización de lenguaje no sexista en la práctica administrativa.

El cumplimiento del mandato sobre elaboración de informes de impacto de género ex - ante de la normativa se establece de manera irregular entre las diferentes Consejerías, por lo que es necesario regular su procedimiento con un método propio de la Administración General de La Rioja.

Se vuelve imperativo cumplir con el artículo 55 de la Ley Orgánica de Igualdad y acompañar con un informe de impacto de género la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público.

No existen Unidades de Igualdad en las Consejerías que puedan centralizar el cumplimiento de los mandatos de Igualdad y garantizar adecuadamente la aplicación de la estrategia de la transversalidad de género por medio de sus instrumentos.

Es necesario utilizar medidas de acción positiva hacia empleadas públicas siempre que se cumplan las condiciones de partida para su aplicación.

OCHO EJES DE ACTUACIÓN

El Plan se divide en 8 ámbitos de actuación que contienen 33 medidas que serán implantadas en el plazo de cuatro años:

1. Cultura organizativa y gestión de la Igualdad. Es un ámbito de contenidos transformadores para la práctica administrativa que persigue numerosos objetivos. Todos ellos unifican 11 medidas que sientan las bases para la aplicación efectiva del principio de Igualdad por medio de la estrategia de la transversalidad de género.

2. Formación y sensibilización en Igualdad. Con las seis medidas contenidas en este ámbito se trata de ampliar y fortalecer el esfuerzo que se viene haciendo en la Administración General, y en concreto desde la Escuela Riojana de la Administración Pública (ERAP), para formar al personal público en materia de Igualdad.

3. Acceso al Empleo Público. Este ámbito contiene dos medidas complementarias para avanzar desde el acceso al Empleo Público a la plena integración del principio de Igualdad en el Empleo Público.

4. Condiciones laborales y carrera profesional. Este eje de actuación se centra particularmente en retener y captar el talento femenino por medio de cuatro medidas concretas.

5. Retribuciones. Este ámbito persigue una sola finalidad, de gran alcance, y es reducir las desviaciones retributivas entre mujeres y hombres. Para ello se han planificado tres medidas.

6. Ordenación del tiempo de trabajo y corresponsabilidad. Con las dos medidas de este ámbito se sigue facilitando una ordenación flexible del trabajo mientras se fortalece el avance hacia un mayor grado de corresponsabilidad de cuidados.

7. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo y de las violencias machistas. Este ámbito, con 3 medidas, persigue erradicar cualquier forma de violencia machista en la Administración General o que afecte a las empleadas públicas de La Rioja.

8. Prevención y salud laboral. El último ámbito del Plan de Igualdad aborda el refuerzo a la incorporación de la perspectiva de género por medio de dos objetivos paralelos y sus respectivas medidas.

La Comisión de Seguimiento del I Plan de Igualdad será la encargada de vigilar su cumplimiento en respuesta a la legalidad vigente y de acuerdo con los principios del propio plan.