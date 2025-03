Aprobado el Plan de Inspección Ambiental de La Rioja para los próximos seis años

LOGROÑO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente de La Rioja ha aprobado el nuevo Plan de Inspección Ambiental de La Rioja 2025-2030 que busca incrementar la eficiencia y eficacia de la inspección, priorizando las instalaciones con mayor impacto ambiental.

Para ello, se utilizará una planificación estratégica y un análisis de riesgos para proteger los recursos naturales de la región, especialmente en lo que se refiere a la emisión de contaminantes, gestión de residuos y preservación de los recursos hídricos y el suelo; además de fortalecer la capacidad de los inspectores a través de la formación continua.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 17 de marzo, la Resolución por la que se aprueba el Plan de Inspección Ambiental que puede consultarse a través de la página web del Gobierno de La Rioja. La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene registradas 4.683 instalaciones sobre las que se establecen tres áreas de intervención ambiental.

En primer lugar, se sitúan aquellas que cuentan con Autorización Ambiental Integrada (AAI) y que están sometidas a controles estrictos por su potencial impacto en el medio. El plan prevé la inspección anual o cada dos años de las 66 instalaciones de este tipo registradas en La Rioja: 41 agroalimentarias y ganaderas, 9 de gestión de residuos, 6 de consumo de disolventes orgánicos, 5 de producción y transformación de metales, 3 de combustión, 2 industrias minerales y 2 industrias químicas.

En el segundo grupo se encuentran instalaciones con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), gestores y productores de residuos, y actividades potencialmente contaminadoras del aire o suelo. Y, por último, el plan contempla la inspección de traslados transfronterizos de residuos para asegurar el cumplimiento de la normativa europea en materia de transporte de residuos entre países.

Las inspecciones se llevarán a cabo en función de la evaluación de riesgos asociados a cada instalación. Así, las inspecciones programadas incluyen una revisión exhaustiva del cumplimiento de las normativas y documental con visitas in situ, mientras que otras inspecciones se realizan como consecuencia de incidentes, denuncias o accidentes graves. Con este procedimiento se pueden priorizar aquellas instalaciones con mayor potencial de afección ambiental y optimizar los recursos que se destinan a las labores de inspección. Cada año se realizará una programación anual de las inspecciones.

Así, en las instalaciones con Autorización Ambiental Integrada se realizará al menos de una inspección con visita in situ al año para las de mayor riesgo y no podrán pasar más de tres años sin esta visita en las de menor riesgo. Además, con las más de 4.600 instalaciones que no requieren AAI, se seleccionarán para la inspección en base a la intensidad de la actividad y el nivel de riesgo de cada una: tipo de gestión o producción de residuos, potencial contaminador de la atmósfera o suelo, declaración de impacto ambiental, etc.

Asimismo, se tendrá en cuenta el historial de cumplimiento de la instalación, o si está acogida a un sistema de gestión ambiental que muestre garantías de cumplimiento.

UN TOTAL DE 40 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN 2024

La práctica de la inspección, además de la comprobación del cumplimiento ambiental de las instalaciones, crea una proactividad e interés del responsable de la empresa por mantener el respeto al medio ambiente. En este sentido, los 40 expedientes sancionadores iniciados en el 2024 recayeron en instalaciones que no precisan de autorización ambiental integrada y por tanto no prevén una inspección programada.

El año pasado las sanciones impuestas por la gestión incorrecta de residuos, vertidos de residuos o emisiones a la atmósfera sumaron un importe total de 274.725 euros, sin considerar las sanciones por vertidos a cauce o alcantarillado que instruyen la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Consorcio de Aguas y Residuos o el Ayuntamiento de Logroño.

El Plan de Inspección Ambiental de La Rioja asegura que los informes derivados de las inspecciones sean transparentes y accesibles al público, fomentando la participación y el seguimiento de las actuaciones medioambientales. También incluye medidas para la mejora continua, adaptándose a los cambios en la legislación y a las necesidades del territorio. Por último, se potenciará la formación continua de los inspectores y la cooperación interadministrativa con otras comunidades autónomas y organismos a nivel europeo.