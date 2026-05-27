Aprobado un presupuesto de 24.000 euros para la celebración del 'Morrete Fest 2026'

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LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado hoy un presupuesto de 24.000 euros para la celebración del 'Morrete Fest 2026', organizado por la asociación GYLDA en el marco de la Semana del Orgullo.

La portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz, ha informado hoy de los asuntos aprobados en la junta, entre los que se ha encontrado el convenio con GYLDA para el desarrollo del festival del 19 al 21 de junio de este año.

Un evento, ha dicho, "que ya tiene renombre internacional" y que, durante esos días, fomenta "la cultura inclusiva", además de que "da visibilidad a este colectivo".

Junto a esto, y sobre todo, "conciencia y sensibiliza sobre el respeto que debemos tener ante la libertad de todas las personas"; y, por lo tanto, "no solamente pone a Logroño a la vanguardia de los festivales sino que también es un ejemplo de cultura inclusiva".

CARTEL 2026

La edición de 2026 reunirá propuestas musicales muy diversas. Entre los nombres más reconocibles del cartel figuran Samantha Hudson, Luna Ki o Papa Topo, junto a artistas y proyectos como Lisasinson, Morreo, SVSTO o Euskoprincess.

El cartel se completa con Hadren, maKeda y 2Mari DJs, que formarán parte de la programación musical de las noches del viernes y el sábado.

Morrete Fest combina música con actividades culturales y espacios de reflexión. Entre ellas se celebrará la segunda edición de La Cháchara del Morrete, un coloquio entre artistas centrado en la realidad de la escena cultural queer en España.

Esta actividad se desarrollará en colaboración con el festival de arquitectura y diseño Concéntrico y la iniciativa sociocultural ¡Hola Barrio!, ampliando el diálogo entre distintas disciplinas culturales.

Además, tras los conciertos se celebrarán las fiestas Morrete Club en una sala cercana al recinto.

El festival concluirá el domingo por la mañana con el ya tradicional Morrete Fest Family Camp, una jornada dirigida al público familiar que incluirá actividades infantiles, música y comida popular.