Aprobado el proyecto de ampliación del aparcamiento de la Catedral de Calahorra para convertirlo en escenario - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra invertirá 1.153.903,27 euros en la ampliación del aparcamiento de la Catedral, el desarrollo de la zona verde pública contigua y la construcción de una acera hasta el Santuario del Carmen.

También el proyecto, redactado por DH Proyectos de Ingeniería S.L.P., contempla la ampliación del camino de la ribera hasta los 12 metros de anchura, el acondicionamiento de una rampa de acceso peatonal a la nueva zona verde, mejoras en el camino de la ribera y en el acceso al aparcamiento de la Catedral, así como la instalación de nuevas redes de abastecimiento y saneamiento y de alumbrado público.

Todas estas actuaciones además de mejorar y ampliar el entorno del parque del Cidacos permitirán la celebración de espectáculos públicos y eventos recreativos temporales como conciertos, autocine, circos, eventos deportivos, ferias,.. en este entorno de la ciudad, dinamizando la vida cultural, social y económica de Calahorra.

El ámbito de este proyecto es de 31.390 metros cuadrados aproximadamente. Comprende el aparcamiento de la Catedral y la parcela situada aguas abajo del puente y la mejora del camino de la ribera que conecta ambas zonas.

Para llevar a cabo esta actuación, principalmente, se llevará a cabo el acondicionamiento de la parcela de unos 7.200 metros cuadrados, ubicada al este del aparcamiento al otro lado del puente, que se encuentra en estado de abandono y llena de especies invasoras y muertas.

Para ello, se harán labores de desbroce, poda y tala selectiva de ejemplares invasores, se demolerá la edificación existente, se terraplenará la parcela para adaptarla a la cota de la acera de la carretera de Azagra y se plantarán nuevas especies perimetrales.

El acceso a esta parcela se hará por una nueva rampa peatonal.

Además, se va a mejorar la accesibilidad del aparcamiento de la Catedral, tanto peatonal como rodada. Se reformará el camino de entrada al parking público, rebajando su rasante para adaptarla a la cota del aparcamiento y proyectando una plataforma única de acceso común más amplía, de 12 metros de anchura, con espacios peatonales ambos lados de la calzada.

NUEVA ESCALERA DE ACCESO

Asimismo, se construirá una nueva escalera de acceso a este parking desde la calle Mediavilla, de hormigón armado y más ancha, que sustituirá a la metálica existente.

Otra de las actuaciones previstas es la conexión hasta la carretera de Azagra con una nueva acera que dé continuidad a la existente hasta el final del puente con 3 metros de anchura, así como un nuevo paso peatonal en las inmediaciones del cruce con la carretera de Azagra y el camino Ambilla, y un tramito de acera para conectar con las escaleras existentes junto al lavadero.

También se actuará en el camino de la ribera del río. Por un lado, se modificará su rasante en la zona bajo el puente de la calle Mediavilla, destinada al paso eventual de vehículos de emergencias y mantenimiento de servicios municipales. El objetivo es aumentar el gálibo vertical de paso bajo dicha estructura, hasta alcanzar los 4 metros y permitir el paso de vehículos bajo el puente. Y, por otro lado, se ampliará este camino hasta los 12 metros de anchura, de los cuales 7 serán exclusivos para uso peatonal y los otros 5 metros restantes para ciclistas y, eventualmente, para vehículos de emergencias y mantenimiento de servicios municipales.

La instalación de nuevas redes de saneamiento y abastecimiento en esta zona y un nuevo alumbrado están dentro de este proyecto. El tipo de iluminación prevista es mediante columnas dotadas de proyectores que cubren lumínicamente todas las superficies y accesos.

También se prevé la sustitución de las luminarias existentes en el tramo de la calle Mediavilla entre la glorieta y el puente sobre el río Cidacos, por unas nuevas con tecnología LED que permitan iluminar tanto el vial actual como la nueva acera proyectada.

Todas estas obras tienen un plazo de ejecución de 4 meses.

LICITACIÓN DE LAS OBRAS

El proyecto, aprobado esta semana por la Junta de Gobierno Local, está publicado en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y la próxima semana la Junta de Gobierno Local aprobará el expediente de contratación para licitar las obras.

Las empresas interesadas en realizar esta actuación dispondrán de 16 días naturales para presentar sus propuestas.