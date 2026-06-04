Aprobado un suplemento de crédito de casi 140.000 euros que contempla 88.000 euros para actuaciones de San Mateo

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LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión en pleno ordinario correspondiente al mes de junio, ha aprobado una modificación presupuestaria por suplementos de crédito por casi 140.000 euros, que, entre otras cuestiones, contempla una partida de unos 88.000 euros para actuaciones y conciertos de San Mateo.

Un acuerdo, muy criticado por todos los Grupos Municipales de la oposición, y que, por ello, finalmente se ha adoptado con el único voto a favor del Partido Popular y el 'no' del Grupo Mixto Partido Riojano, Grupo Mixto Podemos, VOX y PSOE.

Como ha explicado el concejal de Administración Pública Francisco Iglesias, la modificación presupuestaria por suplemento de crédito presentada suma en concreto 139.239 euros, de los que ha detallado que unos 88.000 corresponden a Festejos, otros 3.000 euros para ampliar salario y jornada de una persona del Gabinete de Comunicación, y sobre 45.000 euros para solares, que se financian con 'bajas por anulación' de otras partidas.

Unas operaciones, ha asegurado el edil, "correctísimas y necesarias para seguir trabajando", defendiendo que "no hay ningún recorte" de otros servicios para atender a este suplemento, porque "cuando una partida tiene cubierto el servicio al cien por cien y hay sobrante, eso es lo que se aplica, no se detrae nada de 'las cosas de comer'".

Se ha referido, en concreto, y ante las críticas de la oposicion, al alumbrado publico "un contrato que está en tramitación, sobre el que pronto habrá noticias y que se licitará con presupuesto 2027".

"Se trae -ha afirmado Iglesias- un suplemento de crédito con conocimiento, rigor y gestión y se seguirá actuando así. En contra solo se han escuchado demagogia e incongruencias", en referencia también a las críticas por la gestión del Plan Económico-Financiero del Consistorio "que está funcionando".

Por parte de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas ha acusado al alcalde de "gastar dinero sobre todo en protocolo, para su propia imagen -aludiendo a las elecciones del próximo año-, y en fiestas". Un dinero "que podría destinarse a climatización de los colegios", y más "cuando hay facturas sin pagar en el cajón". "Menos videos y mejores servicios para la infancia", ha finalizado.

Tras su intervención, y la correspondiente respuesta de Iglesias, ha habido un tenso intercambio entre ambos, a cuenta de la figura de una persona que Antoñanzas tuvo en el área de Comunicación durante su paso por Logroño Deporte en la anterior legislatura, que ha saldado la presidenta del pleno atendiendo al reglamento de las sesiones.

Para la portavoz de Podemos, Amaia Castro, "son 88.000 euros para Festejos, para pan y circo", mientras que ha coincidido en los "recortes" para hacer frente a este suplemento, sobre todo "los casi 100.000 euros en alumbrado publico; o los 45.000 euros en medio ambiente". "Y dicen que no es un recorte, mientras tienen cosas sin pagar, como el medio millón que se debe a correos. Mal vamos", ha dicho.

María Jiménez, portavoz de VOX, ha mostrado su "preocupación porque estemos normalizando una forma de gestionar y de gobernar que no debería ser así" y reseñanado que "detrás de cada modificación presupuestaria hay una decisión política, y con esto, tenemos una fotografía clara y preocupante; hay para actuaciones de San Mateo y para reforzar estructuras de comunicación, justo a un año de las elecciones, pero no son prioridad los ciudadanos".

Por último, el concejal del PSOE Iván Reinares ha justificado el voto en contra de su Grupo porque "lo que traen no es una gestión ordinaria, ni un ajuste técnico, es el reflejo de un Gobierno municipal colapsado por su propia ineficacia, desvistiendo un santo para vestir otro".

Ha coincidido también en que "los 88.000 euros para espectáculos y orquestas de San Mateo lo detraen de alumbrado público; para subirle el sueldo y la jornada a una persona para hacer videos, en el último año de mandato, que cada uno saque conclusiones, sí hay 3.000 euros extra", mientras ha concluido preguntándose si "los 45.000 euros para desbroce de solares, ¿eso es un gasto imprevisible?"