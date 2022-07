Aprobados 198.800 euros para pagos de 'Calles Abiertas' entre críticas de PP y Cs por facturas "irregulares"

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este jueves, en la sesión del pleno ordinario correspondiente al mes de julio, un reconocimiento extrajudicial de crédito por algo más de 198.800 euros "para facturas de contratación verbal en actuaciones de emergencia para adecuar calles y favorecer la movilidad peatonal y ciclista en Logroño".

Se trata así de dar salida a una serie de pagos pendientes relacionados con el programa 'Calles Abiertas', puesto en marcha durante la pandemia, y que se ha aprobado con las abstenciones de los dos concejales no adscritos y el PR+, y la negativa de Ciudadanos y PP, que han realizado fuertes críticas por facturas "irregulares".

Como ha recordado en la defensa de este punto el concejal de Participación Ciudadana y portavoz del equipo de Gobierno municipal Kilian Cruz-Dunne, el programa 'Calles Abiertas' se puso en marcha en el año 2020 "en respuesta a la emergencia sanitaria, ante la que podíamos haber estado parados, pero nosotros no somos así", a lo que ha unido que se trata de una estrategia alabada desde varios ámbitos.

Ha argumentado que el objetivo de este acuerdo a pleno es "que las empresas cobren lo antes posible", con una empresa riojana pendiente de 135.000 euros de ese total y el resto, de una empresa de fuera, ambas "de toda solvencia y calidad". Por eso, ha considerado "increíbles" las críticas de la oposición, frente a lo que ha afirmado que "no estamos intentando 'colar' nada, son expresiones intolerables en la política".

"No hay nada fuera de la legalidad, no se ha prescindido del ordenamiento juridico y no ha mentido nadie, se han dado explicaciones maratonianas y rozando el tercer grado. No ha habido irregularidades, los trabajos y las facturas no son irregulares, la contratacón se produjo de acuerdo a la ley", ha insistido Cruz-Dunne.

Por ello, ha reseñado que "el Ayuntamiento realiza una gestión seria y rigurosa del dinero público, hacemos un trabajo honesto, rápido y siempre pensando en la ciudadanía", por lo que ha reclamado a los grupos de la oposición que "pidan disculpas por intentar manipular y mentir a la opinión pública".

Desde el Grupo Mixto, el regionalista Rubén Antoñanzas ha puntualizado que, en algún momento, "es un tema que ha generado muchas dudas a varias unidades municipales", por lo que ha considerado que "es bueno que se sepa como ha sido la gestión, no solo por transparencia, sino para que no se vuelva a repetir".

"No tengo duda de la honestidad de este Gobierno ni hablamos de mala gestión económica, pero lógicamente esta situación no puede repetirse", ha dicho el edil, quien ha argumentado su abstención en que "sigo pendiente de explicaciones del concejal responsable".

La concejala de Ciudadanos Rocío Fernández ha subrayado que "no hablamos de la estrategia en sí, sino de una serie de facturas que han generado polémica, 32 facturas tramitadas por procedimiento de emergencia que son irregulares, el 70% de las que intentaron colar por este procedimiento".

Ha recordado que "en marzo de 2021 se denunció la irregularidad, y se descubrió que habían realizado procedimientos fuera de la regularidad, pero ustedes negaron todos los hechos, incluso despues de tratar de resolver el tema en diciembre de 2021, mintieron en el pleno, a los medios de comunicación, en comisión y a todos los logroñeses" "Y ahora resulta que denuncia era cierta y ahora piden apoyo para pagar aquellas facturas irregulares", ha dicho la edil.

Por parte del PP, su concejala Celia Sanz ha criticado que "lo han intentado explicar, pero lo han empeorado, la realidad es que han realizado contrataciones al margen de la ley, 32 facturas declaradas nulas porque las contrataciones se han hecho prescindiendo del procedimiento legal, incluso en una situación de emergencia, tienen que respetar la legalidad y ceñirse a procedimientos".

Y ha incidido en que "una serie de facturas pasaron el corte porque estaban bien hechas, pero otras 32 un año después se declaran nulas de pleno derecho tras varios informes de asesoría juridica o intervención, entre otras unidades, algo que el consejo consultivo ha ratificado, no digan lo contrario".

Ya en el turno de portavoces, por parte de Unidas Podemos, Amaia Castro ha comenzado reclamando a Cs "que ha cometido un error porque ha dicho que concejales UP tenemos relacion con las empresas que emiten las facturas, que lo retire", algo para lo que se revisarán las actas del pleno.

Por lo demás, ha lamentado que el programa de 'Calles Abiertas' ha sido "foco de ataques tanto por las acciones realizadas como por este procedimiento, se han querido poner palos en las ruedas desde el minuto cero, el PP ha hecho un escándalo de actuaciones sencillas que se hicieron en un momento de emergencia y que han resultado eficaces y beneficiosas, haciendo una batalla ideológica".

El portavoz del PP Conrado Escobar, por su parte, ha afirmado que su homólogo del Gobierno local "no ha intentado vender lo injustificable que ya no hablamos de movilidad activa, sino de movilidad ilegal, porque hablamos de prescindir absolutamente del ordenamiento jurídico en esos 32 encargos y 198.000 euros, es difícil encontrar una actuación semejante en este Ayuntamiento".

"No sabemos qué es esto, incompetencia, chapuza o cacicada administrativa, que gracias a los servicios juridicos muncipales no ha quedado impune. No hablamos de algo de sanidad urgente, sino de pintura, bolardos y de una consultora que es la misma elegida por ejemplo por Ada Colau para una estrategia que se aplica también en Gijón o Valladolid y que ha sido desautorizada por los tribunales. Alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas", ha finalizado.

Para cerrar el debate ha intervenido el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, quien, refiriéndose a Ciudadanos, ha afirmado que "en sus palabras veo un poco esa deriva y descomposición de Cs, dicen defender a la empresa y ponen sobre la mesa la calidad y solvencia de empresas difundiendo sospechas".

"Y dice que están de acuerdo con algo de 'Calles Abiertas', cuando luego traen hacer una torre de aparcamientos en el Casco Antiguo. Todo eso dice mucho de su forma de hacer política, explica su descomposición", ha insistido.

En cuanto al PP, ha criticado que "lo que no ganan en los plenos, intentan paralizarlo por la vía judicial, llevan al Defensor del Pueblo que ampliemos aceras, aseguremos entornos escolares o hagamos carriles bici, no lo llevan a los jueces porque saben que harían un ridículo espantoso, que es una estrategia perdedora, y habñan de incompetencia, cacicada, chapuza, haciendo un debate poco constructivo y con lenguaje de hooligan".

Ha afirmado que "como alcalde, yo estaría preocupado si estas actuaciones no se hubieran hecho, si se hubiera pagado un sobreprecio por ellas o se hubiera dado el contrato a algún familiar, pero no hay nada de esto aquí, todo lo contrario".

"Poner todo eso en duda es torticero, lo que hay es buena gestion, de la que estoy tremendamente orgulloso y satisfecho. Solo les queda esto, van a perder y solo les queda instalar intentos de sospecha sobre estos temas, y eso es una política que tiene recorrido muy corto. Sigan intentando paralizar y hacer política de no avanzar, porque cada vez se demuestra más la diferencia entre quien va hacia el futuro y su política de parálisis", ha concluido el primer edil logroñés.