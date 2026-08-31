Aprobados 2,1 millones para fortalecer la innovación, competitividad e internacionalización empresarial riojana - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo un gasto de 2.160.000 euros para suscribir tres convenios de colaboración con los clústeres riojanos de la automoción, construcción y sector agroalimentario.

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha presentado estos acuerdos que comparten una misma filosofía, un mismo calendario y un mismo objetivo: fortalecer la innovación, la competitividad y la internacionalización del tejido empresarial. Los tres convenios tienen una vigencia idéntica, desde 2026 hasta 2029.

Todos ellos cuentan con un presupuesto máximo de 720.000 euros para los próximos cuatro años.

Este plazo permitirá generar resultados consolidados, dar continuidad a proyectos plurianuales, mejorar la relación entre recursos públicos y resultados obtenidos, medir el impacto de forma más adecuada, favorecer la consolidación del ecosistema empresarial y alinear mejor el convenio con los ciclos de financiación y planificación de la innovación.

El Ejecutivo regional eleva así en un 21,35 % el respaldo económico a tres pilares productivos esenciales de la economía riojana.

CONCESIÓN DIRECTA

Los tres se conceden de forma directa, ya que cada una de estas tres agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) conforman el único clúster de referencia regional en su sector y, por tanto, el instrumento más eficaz para que la innovación llegue a toda la cadena de valor de cada sector, ya que tienen la representatividad, la experiencia y la capacidad de liderar proyectos.

Estos tres convenios son la traducción práctica, sector por sector, de parte de la Estrategia Económica de La Rioja en su conjunto, y en particular a los instrumentos de planificación que hoy vertebran la política económica en la región: la Estrategia de Especialización Inteligente de La Rioja (conocida como S3); el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación; el Plan de Comercio; el Plan de Desarrollo Industrial; el Plan de Talento; el Plan y la Estrategia de Internacionalización, presente en los tres convenios a través de misiones internacionales, participación en foros y ferias, y el fortalecimiento de redes nacionales e internacionales.

La automoción vertebra un sector industrial estratégico para La Rioja, inmerso en una profunda transformación tecnológica y productiva. Según los datos de la propia Automoción Rioja, el sector genera un volumen de negocio superior a los 600 millones de euros, y el clúster reúne ya a 19 empresas, con una facturación conjunta superior a los 425 millones de euros.

El sector de la construcción también tiene un peso significativo en la economía regional. Los datos más recientes de la Contabilidad Regional de La Rioja sitúan su peso en torno al 5,5 % del VAB regional, con una evolución especialmente positiva tras crecer el 10,8 % interanual en el tercer trimestre de 2025.

Y en el agroalimentario, los datos más recientes disponibles sitúan el peso conjunto del sector agrario y la industria alimentaria por encima del 10 % del VAB regional, y entre el 10 % y el 13,5 % del empleo de La Rioja.

A ello se suma el papel del clúster FOOD+i, con sede en nuestra comunidad, que reúne actualmente a 117 entidades y constituye un espacio de referencia para la cooperación y la innovación empresarial del sector.

SECTORES ESTRATÉGICOS

Son, por tanto, tres sectores estratégicos para La Rioja que, con realidades y retos diferentes, comparten una misma cualidad: su capacidad para generar actividad económica, innovación y oportunidades de futuro para nuestra comunidad. Actividades más destacadas En el marco del convenio, el clúster de automoción trabajará sobre cinco objetivos estratégicos: impulsar la colaboración sectorial; posicionar el sector como referente; fomentar la innovación; fortalecer la competitividad empresarial; y consolidar el clúster como referente regional en innovación y sostenibilidad.

Y lo hará a través de cinco ejes de trabajo: innovación y mejora de procesos, talento y emprendimiento, sostenibilidad e innovación de producto y servicio, negocio y nueva movilidad, y ecosistema de automoción.

Entre las actividades más destacadas que llevará a cabo, destaca el desarrollo de proyectos de I+D+i; un proyecto de vigilancia del mercado con informes trimestrales dirigidos a más de 50 directivos de empresas socias; un piloto de inteligencia artificial aplicado a la mejora de procesos; los programas de formación Autoinnovation 2026 y Autostudent 2026; asistencia técnica para el cálculo de la huella de carbono; y encuentros empresariales, además del proyecto MISM de encuentros con proveedores industriales de movilidad.

Por su parte, la estrategia de la ARIC se centrará en impulsar un entorno favorable para el crecimiento y la internacionalización del sector; aumentar la adopción de tecnologías avanzadas y la capacitación profesional; consolidar el clúster como referente regional en innovación; y generar un ecosistema más innovador, digital y conectado. Sus tres ejes de trabajo son la innovación, presencia del clúster e internacionalización, y talento y difusión.

Entre sus actividades previstas, desarrollará una oficina interna de proyectos de innovación; jornadas de innovación con al menos 10 empresas participantes; un plan de internacionalización con misiones directas e inversas; y, de forma especial, el programa demostrativo Cubo de Hielo, centrado en innovación en eficiencia energética y soluciones constructivas avanzadas, con más de 300 participantes previstos en sus acciones divulgativas.

Por último, FOOD+i centrará su actividad en tres objetivos estratégicos: impulsar la conexión del ecosistema agroalimentario con redes de innovación de referencia; transferir conocimiento estratégico sobre tendencias de mercado y tecnologías emergentes del ecosistema foodtech; e impulsar la identificación y estructuración de proyectos de innovación colaborativa. Su actividad se organiza en tres ejes de trabajo, con nombres muy directos: Conecta, Crea y Compite.