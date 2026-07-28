Aprobados 291.005 euros para facilitar la participación de bodegas riojanas en Wine Paris y ProWein 2027

Archivo - El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, visita el pabellón institucional de La Rioja en la Wine París 2026 y a las bodegas riojanas p - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, un gasto de 291.005 euros para la financiación del contrato de diseño, dirección técnica, montaje y desmontaje de los estands para participar en 2027 en dos de las ferias internacionales más importantes del vino (Wine París y ProWein).

De este modo, se consolida la estrategia de apoyo a las bodegas de la región en la promoción y comercialización del vino, asegurando la presencia de La Rioja en los principales escaparates del sector a nivel mundial, tal y como ha explicado el portavoz regional, Alfonso Domínguez.

La participación de nuestras empresas vitícolas en las ferias dentro de un espacio institucional agrupado representa uno de los principales ejes de la estrategia riojana de promoción agroalimentaria, que busca diversificar mercados y reforzar la competitividad de un sector clave para la economía y la identidad de la comunidad autónoma.

En concreto, el contrato contempla además del diseño, la dirección técnica, montaje y desmontaje de los estands, los elementos de rotulación, mobiliario y equipamiento con el fin de unificar la imagen promocional de los vinos de La Rioja y reutilizar la mayor cantidad posible de elementos.

Con esta medida, el Ejecutivo regional reafirma su compromiso con el sector vitivinícola y con la defensa de un modelo basado en la calidad y el origen del vino de Rioja. Además, se busca el fortalecimiento internacional del sector facilitando el contacto directo de pequeñas, medianas y grandes bodegas con distribuidores, importadores, prensa especializada y prescriptores de mercados estratégicos a nivel global.

PRESENCIA DE LA RIOJA EN PARIS Y EN DÜSSELDORF

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de La Rioja estará presente con un estand institucional agrupado en la Wine París que se celebrará del 15 al 17 de febrero de 2027. Esta nueva acción promocional que se estrenó en 2026 permitió a 43 bodegas exponer sus vinos en la capital francesa. Para la próxima edición, la Consejería de Agricultura, ganadería ha solicitado a la organización de la feria un espacio expositivo de 350 metros cuadrados. En este espacio cada bodega riojana inscrita participará en una zona individualizada de 6 metros cuadrados en los que dispondrá de mostrador y vitrina, además de mesas y sillas para reuniones.

Por otro lado, la ciudad alemana de Düsseldorf acogerá la feria ProWein del 7 al 9 de marzo de 2027. Para La Rioja será la duodécima participación con un estand institucional que el año pasado reunió a 31 bodegas. El espacio solicitado es de 300 metros cuadrados y la previsión es que al menos 45 bodegas aprovechen esta posibilidad para participar en la nueva edición.

En esta feria, además de contar con una zona una zona específica para cada bodega de 6 metros cuadrados con mostrador y vitrina, más mesas y sillas para reuniones, el estand institucional incorporará una zona de cata libre (autoservicio) habilitada para unos 70 vinos con información técnica accesible mediante códigos QR.