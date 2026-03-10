Aprobados 6,56 millones para garantizar la gestión y revisión de los tributos de la Comunidad y 162 municipios riojanos

Archivo - Recursos de monedas. Euros. Dinero - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 6,56 millones de euros a garantizar la gestión y revisión de los tributos que realizan tanto la propia Comunidad Autónoma como los 162 municipios que tienen delegada esta responsabilidad en la Administración regional.

En concreto, tal y como ha indicado el portavoz del Gobierno riojano y a su vez consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, su Consejería destinará esta inversión a licitar el servicio de asistencia técnico-jurídica para garantizar su continuidad a partir del 1 de enero de 2027, dado que el contrato actualmente en vigor finaliza su tercera y última prórroga el próximo 31 de diciembre.

La prestación del servicio exige equipos especializados, sistemas informáticos integrados y una gestión continuada, y comprende la colaboración y la asistencia técnica en la aplicación y revisión de tributos y otros ingresos de derecho público; la recaudación ejecutiva de tributos propios y cedidos, y la gestión de ingresos municipales de los 162 ayuntamientos que mantienen convenio con la Comunidad Autónoma.

Con esta autorización, el Gobierno de La Rioja asegura la continuidad de un servicio imprescindible para la correcta gestión de los ingresos públicos, tanto autonómicos como municipales, y garantiza que la recaudación se realice con criterios de eficacia, seguridad jurídica y eficiencia económica.

El presupuesto asciende a 6.558.756,43 euros, distribuidos en dos anualidades: 3.266.893,31 euros en 2027 y 3.291.863,12 euros en 2028.

RECAUDACIÓN FISCAL

La aprobación de este gasto coincide con la actualización de los datos de recaudación fiscal correspondientes a 2025.

En detalle, el portavoz ha querido dejar claro que "las arcas autonómicas cerraron el año pasado con unos ingresos líquidos por tributos cedidos de 112,62 millones de euros, cifra prácticamente idéntica a la de 2024 (112,37 millones), lo que corrobora que la política de rebajas y estímulos fiscales, catorce en lo que va de Legislatura, no ha supuesto una merma de los ingresos públicos, que se mantienen en niveles estables".

La recaudación por el Impuesto de Sucesiones descendió el 35%, pasando de 32,6 a 21,2 millones de euros en el último año. Asimismo, los ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales crecieron el 20,6% (de 41,3 a casi 49,8 millones de euros).

Resultados que, en ambos casos, confirman el cumplimiento del compromiso del Gobierno de La Rioja "de avanzar hacia un sistema tributario más justo y favorable para las familias, reflejan la actividad económica y el movimiento del mercado patrimonial en la región y demuestran que bajar impuestos es compatible con mantener ingresos sólidos y garantizar los servicios públicos, situando a los ciudadanos y al tejido empresarial en el centro de la acción del Gobierno, favoreciendo el dinamismo económico de la comunidad".