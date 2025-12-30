Aprobados más de 4 millones para el Laboratorio de Microbiología del San Pedro y servicios de AP y Especializada

Archivo - Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud y Políticas Sociales la inversión de 4.124.335,54 euros en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario San Pedro (HUSP) de Logroño y en los equipos de Electromedicina del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

En el primer caso se licitan los suministros imprescindibles para garantizar el normal funcionamiento de la actividad durante los tres próximos años y, en el segundo, el objetivo es prorrogar el servicio de mantenimiento durante todo 2026 para ofrecer la mejor atención a los pacientes riojanos, según ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez.

La adquisición de suministros no solo es crucial para el desarrollo del trabajo diario en el Laboratorio de Microbiología. Además, también permite mantener los más altos estándares de calidad, eficiencia y racionalización del gasto público. En este sentido, la Comunidad destina 3.120.671,61 euros a la contratación de las herramientas necesarias (reactivos, material fungible y equipamiento) para ofrecer un servicio de diagnóstico preciso y oportuno, contribuyendo directamente a una mejor atención al paciente.

El contrato incluirá la cesión e instalación de los equipos necesarios para la gestión de las muestras, con el objetivo de obtener resultados óptimos. También contemplará el mantenimiento, reparación y actualización tecnológica (en caso de lanzamiento de equipos más avanzados durante la vigencia del contrato) de los equipos ofertados y posibles adaptaciones del actual sistema informático del laboratorio.

El contrato entrará en vigor el próximo 1 de enero con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. Está prevista la posibilidad de prorrogarlo por periodos de 12 meses o inferiores, durante un máximo de 24 meses hasta alcanzar un periodo de ejecución total máximo de 60 meses consecutivos.

Asimismo, el Ejecutivo destinará 1.003.663,93 euros a prorrogar durante 2026 el servicio de mantenimiento de los equipos de Electromedicina de los centros de Atención Primaria y Especializada del SERIS. El contrato, adjudicado a DRAGER HISPANIA S.A.U. entró en vigor en enero de 2024, y esta es la primera prórroga.

El propósito de esta inversión es garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos que, integrando ingeniería electrónica y médica, permiten asistir en el diagnóstico, monitorización y tratamiento de los pacientes.