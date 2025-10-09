ARAD ve "positivo" el aumento de mujeres en busca de ayuda y señala el alcohol como la principal sustancia adictiva

Detrás de una dependencia "hay sufrimiento, dolor y trauma. Hay que tener una actitud respetuosa con los pacientes y con sus familiares" LOGROÑO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana para la Atención a Personas con Problemas de Drogas (ARAD) atendió -en el año 2024- a un total de 1.052 personas, el 71 por ciento hombres y el 29 por ciento mujeres, en todos sus servicios. Destacan desde ARAD el aumento de mujeres que acuden en busca de ayuda y el alcohol y la cocaína como principales sustancias adictivas en ambos géneros.

Aunque como señalan desde la entidad "no importa el número sino la gravedad de la adicción", ARAD ha querido dar a conocer el balance de las personas atendidas en el pasado año para "visibilizar las adicciones" porque "a veces, no se tratan como deben. Hay que darle la importancia necesaria y mostrando las cifras podemos dar el reflejo que hay en la sociedad riojana".

Desgranando esos datos, la entidad ayudó a 289 personas en información, orientación y acogida. Dentro de los programas de tratamiento, 172 personas necesitaron tratamiento ambulatorio y 190 una coordinación con el Sistema Público de Salud.

En el programa de apoyo, 122 acudieron a la reducción de daños, 34 a apoyo a personas en tratamiento con metadona, 46 personas fueron atendidas en prevención de violencia para mujeres en tratamiento y 30 en el programa de apoyo a la inserción socio laboral. Además se ayudó a 169 familias.

PERFILES

La presidenta de ARAD, Montserrat Domínguez, y la psicóloga y vicepresidenta, María Milagro, han dado a conocer estos datos explicando, además, que las atenciones mayoritarias fueron por consumo de alcohol. En el caso del hombre el perfil es el de un varón de entre 30-35 años mientras que en el de la mujer la edad sube y se sitúa en torno a los 40-45 años.

En este punto, Domínguez señala que la mujer "tarda más en pedir ayuda por el estigma que tiene". Desde la entidad, a pesar de los datos, valoran de forma positiva que "cada vez más, la mujer se acerca aquí a recibir tratamiento. Antes no llegaba a un 22 por ciento y en el año pasado fue un 29 por ciento. Nos alegra que, por lo menos, la mujer empiece a darse cuenta de que tiene un problema y que se le puede ayudar".

Por su parte, María Milagro ha señalado que "hay una tendencia muy preocupante" porque en el ámbito de las adicciones "vemos también un trastorno mental grave". Para ello agradece la colaboración con la Consejería de Salud para la puesta en marcha de nuevos servicios de patología dual que ya está atendiendo pacientes.

Las adicciones, en muchos casos, arrastran problemas complejos que necesitan una atención personalizada y de calidad. Muchas veces -prosigue Milagro- "las adicciones llevan implícitas creencias desajustadas" pero lo que hay que tener en cuenta es que son "un trastorno de salud" a pesar de que se vean "como un vicio o con una idea fuera de la realidad".

"SUFRIMIENTO, DOLOR Y ELEMENTOS TRAUMÁTICOS

Detrás de una adicción "hay sufrimiento, dolor y elementos traumáticos y ante ello hay que tener una actitud respetuosa con los pacientes pero también con sus familiares".

Como reconoce es precisamente "esa mala opinión" que hace que una persona que esté sufriendo "retrase mucho la petición de ayuda" con lo que "los problemas se cronifican y llegan en un estado de gravedad tremendo. Lo importante es acudir a pedir ayuda y, si puede ser, en estadios iniciales. Deben saber que aquí van a recibir la atención que requieren y se merecen".

Desde ARAD han informado también que el próximo viernes, 17 de octubre, se llevará a cabo -en el centro Ibercaja de Portales- la 11ª Jornada de Formación 'Violencia de género y adicciones: Comunidad GPS de La Rioja).

ARAD

ARAD es una asociación pionera en España. Se constituyó en 1982 como una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la prevención, asesoramiento, tratamiento e investigación en materia de adicciones.

Su misión es fomentar un modelo de convivencia social, comprometido, solidario que facilite la calidad de vida de las personas y que permita la integración social de los grupos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión, en especial de los colectivos de personas con problemas de acciones.

Atienden tanto a la población general que solicite información o tratamiento, personas con problemas de adicción, familias de personas con problemas que se encuentren o no en tratamiento en el centro y a personas con problemas de adicción remitidas por el Sistema Público de Salud de La Rioja.