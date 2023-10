ARAG-ASAJA alerta de un nuevo ataque de lobo a un rebaño de ovejas en Castroviejo

LOGROÑO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria ARAG-ASAJA ha alertado de un nuevo ataque de lobo a un rebajo de ovejas en la zona de Castroviejo. El lobo se cebó ayer por la mañana con un rebaño de 14 animales que se encontraban en el paraje de La Tejera, entre Castroviejo y Santa Coloma, a escasos 500 metros del núcleo urbano de Castroviejo.

Los ganaderos de la zona ya habían advertido de la presencia del lobo debido a los ataques que se han venido sucediendo en los últimos meses. Ayer, los propietarios de una explotación de ovino dieron la voz de alarma cuando solo localizaron a cinco ovejas de su rebaño. Cuando fueron a buscar al resto, encontraron a dos de sus animales destrozados.

No es la primera vez que este ganadero ha tenido que enfrentarse al lobo. El pasado mes de marzo, una de las potras de su explotación fue atacada por este animal. No pudieron acceder a las ayudas porque, desde la entonces Consejería de Sostenibilidad del anterior Gobierno de La Rioja se les indicó que Castroviejo no era zona de lobos. Una situación que, ante los últimos acontecimientos, ARAG-ASAJA espera que la actual Consejería de Agricultura y Ganadería pueda modificar.

La organización agraria muestra su preocupación ante unos ataques del lobo cada vez más frecuentes en zonas de monte bajo, muy cerca de núcleos urbanos lo que viene a demostrar que la población de este animal en La Rioja está descontrolada por lo que urge tomar medidas como el Protocolo de Extracción del Lobo para su control con el fin de evitar nuevos ataques y sus consecuencias.

Para ARAG-ASAJA cada vez es más necesario la adopción de medidas para evitar la ruina y el abandono de la ganadería extensiva, clave para el desarrollo económico de las zonas rurales de La Rioja.