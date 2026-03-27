ARAG-ASAJA celebra su Asamblea General reivindicando "la relevancia del campo en tiempos de incertidumbre internacional" - ARAG-ASAJA

LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, ha reivindicado la importancia y fortaleza de los agricultores y ganaderos "ante la incertidumbre internacional generada por los conflictos bélicos".

"Somos quienes garantizan la calidad de los alimentos que cada día consumen las familias, quienes, a pesar de las dificultades, ponen toda su pasión y dedicación en lo que hacen", ha señalado.

Todo ello "pese a las consecuencias de las decisiones que están tomando instancias europeas y que complican la viabilidad de las explotaciones agrarias". En este sentido, Pérez ha lamentado la postura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha dado luz verde al tratado de Mercosur y, recientemente, al acuerdo entre la UE y Australia.

"A este paso, las futuras generaciones comerán la porquería que llegue a los supermercados porque habrán desaparecido las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares", ha insistido el presidente de ARAG-ASAJA en su intervención ante los socios y socias que se han dado cita esta mañana en la Bodega Institucional de La Grajera, en Logroño.

SECTOR VITÍCOLA DE RIOJA

Pérez también se ha referido a la situación del sector vitícola de Rioja. "Esta misma semana se ha publicado la convocatoria de ayudas de cosecha en verde para 2026. Unas ayudas que habíamos solicitado desde ARAG-ASAJA y cuya prima consideramos insuficiente. Necesitamos medidas eficaces y útiles como la del arranque voluntario de viñedo. Vamos a seguir luchando para que quien quiera abandonar este cultivo pueda hacerlo con todas las garantías y de manera digna".

El presidente de ARAG-ASAJA ha recordado que la organización cumple este año su 45 aniversario. Un acontecimiento que servirá para reivindicar el trabajo de ARAG-ASAJA al frente de la defensa de los intereses del sector agrario en un evento con los socios que se celebrará próximamente.