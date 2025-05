ARAG-ASAJA considera "positiva" la ayuda extraordinaria del Gobierno riojano de 4,5 millones para la cosecha en verde

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha considera "muy positivo" el anuncio realizado por el gobierno de La Rioja, de aprobar una partida de 4,5 millones y medio de euros para destinarla a la medida de Cosecha en Verde. "Creemos que está decisión va a ayudar a los viticultores y a mejorar el mercado de la uva y del vino en esta campaña de 2025".

No obstante, han indicado que "esto no debe ser obstáculo para que el Ministerio de Agricultura, que es quien gestiona los fondos que proceden de Europa para el sector vitivinícola, haga una mejor gestión y así evite que como el año pasado, en 2024, se devuelva a Europa, 23 millones de euros no ejecutados, que se podrían haber empleado en la medida de Cosecha en Verde, y evitar así que comunidades autónomas como La Rioja, tengan que poner de sus recursos propios para ayudar a los viticultores".

"Esperamos que con esta decisión se garantice poder aprobar las solicitudes presentadas por los viticultores riojanos", ha concluido la organización agraria.